IPL 2027 में नहीं दिखेगा 11.75 करोड़ का ये सुपरस्टार खिलाड़ी!, दुनिया के बल्लेबाज खाते हैं खौफ, नाम कर देगा हैरान, कोच ने दी चेतावनी

इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) समेत दुनिया भर में टी20 लीगों का बढ़ता कद राष्ट्रीय टीमों के लिए अपने खिलाड़ियों को हर समय उपलब्ध रख पाना मुश्किल बनाता जा रहा है. ऐसे में कई देशों के खिलाड़ी और मैनेजमेंट के लिए ये बहुत परेशानी का सबब बनता जा रहा है. ऐसे में जैसे-जैसे क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया एक व्यस्त अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम की तैयारी कर रहा है, उसके शीर्ष क्रिकेटरों को कड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं. अगले साल का आईपीएल कार्यक्रम ऑस्ट्रेलिया के बेहद व्यस्त टेस्ट कैलेंडर से टकरा सकता है और इस कैलेंडर में 11 मार्च 2027 से इंग्लैंड के खिलाफ खेला जाने वाला ऐतिहासिक 150वीं वर्षगांठ टेस्ट और आगामी एशेज सीरीज भी शामिल हैं.

ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है जिससे संकेत मिलता है कि आईपीएल 2027 सत्र के लिए उनकी उपलब्धता बिल्कुल भी तय नहीं है और वो इस बात के लिए चिंतित भी हैं. स्टार्क ने इस बात की पुष्टि की है कि उनके कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही है, हालांकि अभी तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है. उन्होंने कहा, "मेरी कुछ बातचीत हुई है. अभी तक कुछ भी पक्का नहीं है."

ऑस्ट्रेलिया के मुख्य कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड ने फ्रेंचाइजी प्रतिबद्धताओं और राष्ट्रीय कर्तव्यों के बीच संतुलन बनाने की चुनौतियों पर प्रकाश डाला. ईएसपीएनक्रिकइन्फो से बातचीत में मैकडोनाल्ड ने माना कि एक शीर्ष स्तरीय टी20 प्रतियोगिता के रूप में आईपीएल खिलाड़ियों के विकास में मदद करता है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि शारीरिक प्रबंधन सबसे महत्वपूर्ण पहलू है.

मैकडोनाल्ड ने कहा, "मुझे पता है कि लोग आईपीएल और उस समय को लेकर बात करना शुरू कर देंगे. आईपीएल हमारे कई खिलाड़ियों के लिए हमारी प्रबंधन योजना का हिस्सा है. मेरा मानना है कि टी20 क्रिकेट के लिहाज से यह सबसे बेहतरीन प्रतियोगिता है और इसमें हमारे सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के खेलने से उनके प्रदर्शन में भी फायदा होता है. बस आपको इन दोनों चीजों के बीच संतुलन बनाना होता है."

आने वाले समय में कई बड़े अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट और सीरीज हैं, जिनमें विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का संभावित फाइनल, विदेश में होने वाली एशेज सीरीज और आगामी विश्व कप शामिल हैं. ऐसे में कोचिंग स्टाफ और मेडिकल टीमें खिलाड़ियों, खासकर तेज गेंदबाजों के कार्यभार का लगातार आकलन कर रही हैं. मैकडोनाल्ड ने जोर देकर कहा कि लंबे दौरों के दौरान तेज गेंदबाजों की फिटनेस बनाए रखने के लिए उन्हें पर्याप्त आराम देना बेहद जरूरी है.

उन्होंने कहा, "देश बनाम फ्रेंचाइजी जैसी बातों से हटकर, इस समय का सबसे अहम पहलू यह है कि हम अपने तेज गेंदबाजों को अपने शरीर को फिर से तैयार करने का मौका दे रहे हैं. वे खुद को इस तरह तैयार कर सकते हैं ताकि उन 20 या 21 मैचों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे सकें, जिनकी हर कोई बात कर रहा है."

हालांकि, मैकडोनाल्ड को खिलाड़ियों की निर्णय लेने की क्षमता पर पूरा भरोसा है. उनका मानना है कि खिलाड़ियों का मुख्य ध्यान महत्वपूर्ण मौकों पर ऑस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करने पर ही रहता है.

दिल्ली कैपिटल्स ने स्टार्क को 11.75 करोड़ रुपये में अपनी टीम में शामिल किया था. चोट की समस्याओं के कारण वह 2026 सत्र में इस फ्रेंचाइजी के लिए केवल छह मैच ही खेल पाए.

मैकडोनाल्ड ने कहा कि खिलाड़ियों और टीम प्रबंधन के बीच लगातार संवाद बना हुआ है, ताकि फ्रेंचाइजी क्रिकेट और अंतरराष्ट्रीय जिम्मेदारियों के बीच बेहतर संतुलन कायम रखा जा सके. ऑस्ट्रेलियाई टीम प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बड़े अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों से पहले उनके प्रमुख खिलाड़ी पूरी तरह फिट और सर्वश्रेष्ठ स्थिति में हों.

इसी वजह से आगामी महीनों में कई खिलाड़ियों को अपनी प्राथमिकताओं को लेकर कठिन फैसले लेने पड़ सकते हैं. मिचेल स्टार्क का बयान भी इसी दिशा में एक बड़ा संकेत माना जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सामने अगले कुछ वर्षों में बेहद महत्वपूर्ण टेस्ट और सीमित ओवरों के टूर्नामेंट हैं. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि स्टार्क आईपीएल और राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के बीच किस तरह संतुलन बनाते हैं.