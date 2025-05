Mitchell Starc: दिल्ली कैपिटल्स की टीम को जिससे थी पहली ट्रॉफी जिताने की उम्मीद, वहीं नहीं लौट रहा भारत!

Mitchell Starc Will Not Return Remainder Of IPL 2025: भारत-पाकिस्तान तनाव की वजह से स्थगित किए गए आईपीएल के 18वें सीजन का आगाज एक बार फिर से हो रहा है. शेष बचे मुकाबले 17 मई से तीन जून के बीच कुछ चुनिंदा जगहों पर खेले जाएंगे. टूर्नामेंट का आगाज फिर से हो उससे पहले दिल्ली कैपिटल्स की टीम से एक बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है. TOI की रिपोर्ट के मुताबिक मिचेल स्टार्क आईपीएल 2025 के शेष बचे मुकाबलों के लिए दिल्ली कैपिटल्स की टीम में नहीं लौटेंगे. जिसके बाद फ्रेंचाइजी के साथ-साथ फैंस के भी होश उड़े हुए हैं. क्योंकि जारी सीजन में उनका प्रदर्शन अबतक सराहनीय रहा है. वहीं फैंस उनकी महज एक झलक पाने के लिए मैदान तक जाते हैं. ऐसे में जब वह दोबारा भारत नहीं लौट रहे हैं. उनके चाहने वाले निराश हैं.

मिचेल स्टार्क के उम्दा गेंदबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टूर्नामेंट के रोके जाने तक वह दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से सर्वाधिक विकेट चटकाने वाले पहले गेंदबाज हैं. अपनी टीम के लिए उन्होंने 11 मुकाबलों में हिस्सा लिया है. इस बीच 10 पारियों में 26.14 की औसत से 14 विकेट चटकाने में कामयाब हुए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 35 रन खर्च कर पांच विकेट है.

🚨 NO STARC FOR DELHI CAPITALS 🚨



- Mitchell Starc will not return for Delhi Capitals for remainder of this IPL 2025. (Sahil Malhotra/TOI). pic.twitter.com/0oU7Wa7zJa