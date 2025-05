IPL 2025: मयंक यादव आईपीएल से हुए बाहर, झेलना होगा इतना मोटा पैसों का नुकसान, कीवी पेसर ने ली जगह

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में खराब प्रदर्शन की मार झेल रही लखनऊ सुपर जॉयंट्स को एक और जोर का झटका लगा है. और उसके स्टार और तूफानी पेसर मयंक यादव (Mayank Yadav is ruled out) फिर से चोटिल होकर मेगा टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं. उनकी जगह लखनऊ ने न्यूजीलैंड के पेसर विलियम ओ राउर्की को टीम में शामिल किया है. आईपीएल की ओर से जारी बयान में कहा गया है, 'मयंक यादव की कमर में चोट है और वह टूर्नामेंट के बाकी मैचों से बाहर हो गए हैं'

Fast and Furious! Kiwi pacer Will O'Rourke joins the Super Giants family! 💙



He replaces Mayank Yadav who is set to miss the rest of the season due to injury. pic.twitter.com/Gq8YKY8oTs