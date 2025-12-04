AUS vs ENG, 2nd Test: टेस्ट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के टॉप 5 गेंदबाज, मिचेल स्टार्क ने रचा इतिहास

Mitchell Starc creates history: एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिचेल स्टार्क ने एक बार फिर अपनी गेंदबाजी के करिश्मा किया और टेस्ट मैच के पहले ओवर में विकेट लेने में कामयाबी हासिल की. बता दें कि स्टार्क ने अपने करियर में 26वीं बार पारी के पहले ओवर में विकेट लिया हैं तो वहीं, टेस्ट पारी के पहले ओवर की आखिरी गेंद पर मिशेल स्टार्क ने 9वीं बार विकेट लेने का कमाल कर दिखाया है. बता दें कि स्टार्क टेस्ट में पहले ओवर में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के दूसरे गेंदबाज हैं. इस मामले में पहले नंबर पर जेम्स एंडरसन हैं जिन्होंने टेस्ट में पहले ओवर में गेंदबाजी करते हुए अपने करियर में कुल 29 विकेट लेने में सफलता हासिल की है.

तीसरे नंबर पर ग्लेन मैक्ग्रा हैं, जिन्होंने अपने टेस्ट करियर में पहले ओवर में कुल 16 विकेट लिए हैं. चौथे नंबर पर डेल स्टेन हैं. साउथ अफ्रीका के तेज गेंदबाज स्टेन ने टेस्ट पारी के पहले ओवर में कुल 14 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की थी.

पांचवें नंबर पर भारत के जहीर खान हैं. जहीर ने अपने टेस्ट करियर में पारी के पहले ओवर में कुल 13 विकेट लेने का कमाल किया है. श्रीलंका के चमिंडा वास ने टेस्ट मैच के पहले ओवर में 13 विकेट लिए हैं. भारत के इरफान पठान ने टेस्ट मैच के पहले ओवर में 11 विकेट लेने का कमाल किया है. इंग्लैंड के तेज गेंदबाज रहे मैथ्यू होगार्ड ने टेस्ट मैच के पहले ओवर में कुल 10 विकेट लेने में सफलता हासिल की है.



Another first over wicket for Mitchell Starc, it's the routine for this to take wickets in First Over, Duckett departs for a DUCK.

pic.twitter.com/Jhx4uarl3o — ` (@Atomickohli17) December 4, 2025

बेन डकेट को आउट कर मचाई खलबली

दूसरे टेस्ट मैच में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. पहले ओवर की आखिरी गेंद पर स्टार्क ने बेन डकेट को बोल्ड कर 26वीं बार टेस्ट पारी के पहले ओवर में विकेट लेने का कमाल किया.

मिचेल स्टार्क के रिकॉर्ड्स

मिचेल स्टार्क इस खबर को लिखे जाने तक टेस्ट में वसीम अकरम की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. वसीम अकरम ने अपने टेस्ट करियर में 414 विकेट लिए हैं. वहीं, अबतक स्टार्क के नाम भी टेस्ट में 414 विकेट दर्ज हो गए हैं. इसके अलावा स्टार्क पिंक बॉल टेस्ट में एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं. स्टार्क पिंक बॉल से किसी टीम के खिलाफ 20 विकेट लेने वाले दुनिया के इकलौते गेंदबाज बन गए हैं.

पिंक बॉल टेस्ट में एक टीम के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट

20 - मिचेल स्टार्क बनाम ENG (6 इनिंग)

17 - मिचेल स्टार्क बनाम WI (6 इनिंग)

16 - शमर जोसेफ बनाम AUS (4 इनिंग)

16 - अल्जारी जोसेफ बनाम AUS (6 इनिंग)