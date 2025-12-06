AUS vs ENG: मिचेल स्टार्क ने गाबा टेस्ट में मचाया धमाल, WTC के इतिहास में कारनामा करने वाले दूसरे खिलाड़ी

Mitchell Starc Wicket Record in Ashes 2025: ब्रिस्बेन में खेले जा रहे डे-नाइट टेस्ट के तीसरे दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया के निचले क्रम ने शानदार ढंग से की. पहले सत्र में मेहमान टीम पर ऑस्ट्रेलिया के पुछल्ले बल्लेबाज़ों ने पूरी पकड़ बनाए रखी. सुबह का सारा आकर्षण मिचेल स्टार्क के नाम रहा, जिन्होंने बल्ले से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया.

स्टार्क का 12वां टेस्ट अर्धशतक

गेंदबाज़ी से कहर बरपाने वाले स्टार्क ने बैटिंग में भी कमाल कर दिया. 35 वर्षीय स्टार्क ने 9 चौकों की मदद से अपना 12वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया. उनके इस आक्रामक खेल ने टीम को मज़बूत स्थिति में पहुंचा दिया.

WTC में कमिंस के बाद स्टार्क का बड़ा कारनामा

स्टार्क ने रिकॉर्ड बुक में भी नई इंट्री की. पैट कमिंस के बाद वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इतिहास में ऐसे दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 200+ विकेट के साथ 1000+ रन भी बनाए हैं. कमिंस ने 51 मैचों में 1020 रन और 215 विकेट लिए थे. वहीं स्टार्क 51 पारियों में 1003+ रन और 207 विकेट के साथ इस उपलब्धि तक पहुंचे हैं.

WTC में 1000 रन पूरे करने वालों में ऑस्ट्रेलिया का नया नाम

अपना अर्धशतक पूरा करते ही स्टार्क WTC में 1000+ रन बनाने वाले नौवें ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज़ भी बन गए. साथ ही, वह कमिंस, आर. अश्विन, रवींद्र जडेजा और क्रिस वोक्स के बाद WTC में 1000 रन और 100+ विकेट का डबल पूरा करने वाले पांचवें खिलाड़ी बन चुके हैं. स्टार्क का यह मैच पूरी तरह उनके नाम रहा है. पहली पारी में उन्होंने 6 विकेट हासिल किए और पिछले टेस्ट को मिलाकर उनके एशेज में कुल 16 विकेट हो चुके हैं.