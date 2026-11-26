उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी गुरुवार, 26 नवंबर 2026 को संविधान दिवस के मौके पर अपना घोषणापत्र जारी करेगी. सपा का मेनिफेस्टो लखनऊ में अब से कुछ ही देर बाद जारी किया जाएगा. अखिलेश यादव सपा ने अन्य सीनियर नेताओं के साथ ये घोषणा पत्र जारी करेंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, सपा ने उसे 'जन-मन घोषणा पत्र' नाम दिया गया है. इसकी टैगलाइन है'27 का संकल्प PDA का प्रण पत्र'.

सपा के मेनिफेस्टो में किन मुद्दों पर फोकस?

मेनिफेस्टो में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और आम जनता के मुद्दों पर खास फोकस रहेगा. महिलाओं को 40 हजार सालाना पेंशन, घरेलू उपभोक्ताओं को 300 यूनिट मुफ्त बिजली, स्वरोजगार के लिए 2 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता और गरीबों के लिए मुफ्त इलाज जैसे बड़े वादे अखिलेश यूपी की जनता से कर सकते हैं. प्रदेश, जिला और लखनऊ के लिए अलग-अलग घोषणापत्र भी जारी किया जा सकता है.

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