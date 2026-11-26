US Tariff on India: अमेरिका ने भारत के साथ व्यापार बातचीत में एक नया प्रस्ताव रखा है. अमेरिकी सरकार ने भारतीय सामानों के आयात पर 25% टैरिफ लगाने की बात कही है. हालांकि, उसने ये भी संकेत दिया है कि अगर भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौता हो जाता है, तो इस टैरिफ को घटाकर 17% किया जा सकता है. अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय (USTR) ने 25 नवंबर को इसकी जानकारी दी.

भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर कई दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई अंतिम समझौता नहीं हुआ है. ऐसे में अमेरिका का ये प्रस्ताव सिर्फ टैरिफ से जुड़ा फैसला नहीं, बल्कि बातचीत में दबाव बनाने का एक तरीका भी माना जा रहा है.

अमेरिका ने क्या प्रस्ताव दिया है?

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने भारत के खिलाफ सेक्शन 301 के तहत की गई जांच के आधार पर 25% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा है. अमेरिका का आरोप है कि भारत की औद्योगिक नीतियां दुनिया में जरूरत से ज्यादा उत्पादन की स्थिति पैदा कर रही हैं. हालांकि, कुछ सामानों को इस प्रस्ताव से बाहर रखा गया है.

अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमिसन ग्रीर ने कहा है कि अगर भारत के साथ व्यापार समझौता हो जाता है, तो टैरिफ 17% तक सीमित रहेगा. समझौता नहीं होने पर 25% टैरिफ का प्रस्ताव बरकरार रह सकता है.

भारत पर अमेरिका ने क्यों उठाए सवाल?

अमेरिका का दावा है कि भारत की औद्योगिक नीतियों से अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है. उसने भारत की औद्योगिक उत्पादन क्षमता बढ़ाने की नीतियों, श्रम कानूनों, बैंकिंग नियमों, व्यापार से जुड़ी पाबंदियों और गैर-बाजार अर्थव्यवस्थाओं से सामान खरीदने जैसे मुद्दे उठाए हैं.

इसके अलावा दवा, मेडिकल उपकरण, स्टील, सोलर और आईटी सेक्टर से जुड़े आर्थिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी सवाल किए गए हैं.

भारत ने अमेरिकी आरोपों को खारिज किया है. भारत का कहना है कि उसके किसी भी उद्योग में ढांचागत रूप से जरूरत से ज्यादा उत्पादन की स्थिति नहीं है. भारत ने ये भी कहा है कि इन मुद्दों पर सेक्शन 301 की जांच के बजाय दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ता में चर्चा होनी चाहिए.

50% तक पहुंच गया था भारतीय सामान पर टैरिफ

भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर तनाव अगस्त 2025 में बढ़ा था. उस समय अमेरिका ने जवाबी टैरिफ लगाए थे, जिससे कई भारतीय सामानों पर कुल शुल्क बढ़कर 50% तक पहुंच गया था. इसकी एक वजह रूस से भारत का तेल खरीदना भी था.

फरवरी 2026 में दोनों देशों के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते का खाका सामने आया. इसके बाद ज्यादातर भारतीय सामानों पर जवाबी टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया. हालांकि, इसके बाद भी दोनों देशों के बीच पूरा व्यापार समझौता नहीं हो पाया.

बाद में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम (IEEPA) के तहत अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हुए व्यापक टैरिफ लगाए थे. इसके बाद अमेरिका ने 10% का बुनियादी टैरिफ तय किया और नए कानूनी आधार के लिए सेक्शन 301 के तहत जांच शुरू की. 25 नवंबर का नया प्रस्ताव इसी प्रक्रिया का हिस्सा है.

25% और 17% टैरिफ से भारत को कितना नुकसान?

अमेरिका के नए प्रस्ताव के तहत मौजूदा 10% टैरिफ के ऊपर अलग से 25% या 17% शुल्क जोड़ने की बात नहीं है. USTR के मुताबिक, नए और पहले से लागू सेक्शन 301 टैरिफ में से जो ज्यादा होगा, वही आयातकों को देना होगा. यानी संबंधित सामानों पर मौजूदा 10% की जगह समझौते की स्थिति के हिसाब से 17% या 25% शुल्क लागू हो सकता है.

हालांकि, भारत से अमेरिका जाने वाले सभी सामानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा. भारत के कुल निर्यात का करीब 45% हिस्सा मौजूदा 10% शुल्क के दायरे से बाहर बताया गया है. इसमें कुछ दवाएं और मोबाइल फोन शामिल हैं. राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े टैरिफ के तहत आने वाले सामानों का मामला अलग तरीके से देखा जाएगा.

एशियाई देशों के मुकाबले 17% टैरिफ कितना बेहतर?

अगर भारत और अमेरिका के बीच समझौता हो जाता है और टैरिफ 17% रहता है, तो भारत को कुछ एशियाई देशों के मुकाबले मामूली बढ़त मिल सकती है. बांग्लादेश, कंबोडिया, इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड पर 18% टैरिफ की दर बताई गई है, जबकि वियतनाम पर 20% है. दूसरी तरफ यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण कोरिया के लिए यह दर 15% है.

हालांकि, सिर्फ टैरिफ से ही अमेरिकी कंपनियां सामान खरीदने का फैसला नहीं करतीं. उत्पादन लागत, माल पहुंचाने का खर्च, उत्पादकता और सप्लाई चेन भी इसमें अहम भूमिका निभाते हैं.

किन भारतीय सेक्टर पर पड़ सकता है असर?

अंतिम सूची में शामिल सामानों के आधार पर कपड़ा, गारमेंट, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर और इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली कंपनियों पर दबाव बढ़ सकता है. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है, इसलिए वहां ज्यादा कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए टैरिफ में अंतर अहम होगा.

दवा उद्योग में भारत जेनेरिक दवाओं का बड़ा उत्पादक है. हालांकि, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय ने दवाओं में इस्तेमाल होने वाले एक्टिव इंग्रीडिएंट्स के लिए चीन पर भारत की निर्भरता को लेकर भी सवाल उठाए हैं.

अमेरिका भारत से क्या चाहता है?

टैरिफ में राहत को व्यापक व्यापार समझौते से जोड़ा गया है. फरवरी 2026 में सामने आए समझौते के खाके में भारत की ओर से अमेरिकी औद्योगिक और कृषि उत्पादों पर टैरिफ घटाने या खत्म करने की योजना शामिल थी. इसमें मेवे, फल और पशु आहार जैसे उत्पादों के साथ मेडिकल और आईटी सामान के लिए भारतीय बाजार खोलने की बात भी थी.

भारत ने अगले पांच वर्षों में अमेरिका से 500 अरब डॉलर के ऊर्जा उत्पाद, एयरोस्पेस सामान, कीमती धातुएं, टेक्नोलॉजी और कोकिंग कोल खरीदने का लक्ष्य भी बताया है. कृषि क्षेत्र इस बातचीत का सबसे संवेदनशील हिस्सा है, क्योंकि इसमें किसानों, डेयरी उत्पादों और जेनेटिकली मॉडिफाइड यानी आनुवंशिक रूप से बदली गई फसलों से जुड़े मुद्दे शामिल हैं.

5 जनवरी और 25 जनवरी की तारीखें अहम

अमेरिका ने 25% टैरिफ का प्रस्ताव अभी लागू नहीं किया है. USTR ने इस पर लोगों और संबंधित पक्षों से 5 जनवरी 2027 तक राय मांगी है. इसके बाद 25 जनवरी को सुनवाई होगी. फिर अमेरिकी सरकार तय करेगी कि आगे क्या कदम उठाने हैं. भारत का वाणिज्य मंत्रालय इस नोटिस की समीक्षा कर रहा है.

ऐसे में दोनों देशों के बीच बातचीत का रास्ता अभी खुला है. भारतीय निर्यातकों के लिए 17% और 25% टैरिफ के बीच का अंतर कारोबार की प्रतिस्पर्धा तय कर सकता है. वहीं, भारत को ये फैसला करना होगा कि कम टैरिफ हासिल करने के लिए किन मुद्दों पर समझौता किया जा सकता है. अमेरिका के लिए भी ये प्रस्ताव बातचीत में दबाव बनाने का एक जरिया है.

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