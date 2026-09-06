माइक हेसन का छलका दर्द, जो थी पाकिस्तान की पहचान, वहीं खो गई, न रफ्तार बची, न मिस्ट्री स्पिन

पड़ोसी देश पाकिस्तान का हाल बेहाल है. एक समय था जब पाकिस्तानी क्रिकेटरों की पूरी दुनिया में तूती बोला करती थी. मगर मौजूदा समय में हाल यह है कि बल्लेबाज से लेकर गेंदबाज तक, सभी विभाग के खिलाड़ी कुंद नजर आ रहे हैं. यहीं नहीं हमेशा से ही अपनी गेंदबाजी को लेकर सुर्खियों में रहने वाली ग्रीन टीम यहां भी संघर्ष करती हुई नजर आ रही है. जिसे देखते हुए टीम के मौजूदा हेड कोच माइक हेसन भी अपनी निराशा को छुपा नहीं पा रहे हैं. उन्होंने अपने दिल की पीड़ा जाहिर की है. उनका कहना है, 'पाकिस्तान अपनी तेज गेंदबाजी, अनोखे गेंदबाजी एक्शन और रहस्यमयी स्पिन के लिए मशहूर थी. मगर वास्तव में हम इनमें से कुछ भी दुनिया के सामने पेश नहीं कर पाए हैं.'

