T20 WC से पहले लौट रहा है 156.7 किमी/घंटा की रफ्तार वाला तूफान, वार्म-अप मैच के लिए इंडिया ए में वापसी

Mayank yadav Return To India A for T20 WC 2026 Warm-Up Matches: तेज गेंदबाज़ मयंक यादव की कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापसी का लंबा सफर एक अहम पड़ाव पर पहुँच गया है, क्योंकि उन्हें T20 वर्ल्ड कप से पहले USA और नामीबिया के खिलाफ वार्म-अप मैचों के लिए इंडिया ए टीम में शामिल किया गया है. IPL 2024 के दौरान अपनी स्पीड और मैच जिताने वाली बॉलिंग के लिए जाने जाने वाले मयंक, चोट के कारण लंबे ब्रेक के बाद वापसी कर रहे हैं . लखनऊ सुपर जायंट्स के इस गेंदबाज़ को स्ट्रेस फ्रैक्चर के कारण एक साल से ज़्यादा समय तक क्रिकेट से दूर रहना पड़ा था . उनका आखिरी कॉम्पिटिटिव मैच IPL 2025 में पंजाब किंग्स के खिलाफ़ था . उनका टीम में शामिल होना एक सावधानी भरी वापसी दिखाता है, क्योंकि सेलेक्टर्स हाई-प्रेशर वाली स्थितियों में उनकी फिटनेस का आकलन करेंगे .

तिलक वर्मा भी सही समय पर वापसी कर रहे हैं . ग्रोइन इंजरी से सफल रिकवरी के बाद BCCI के सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस ने उन्हें खेलने की मंज़ूरी दे दी है. यह बाएं हाथ का बल्लेबाज़ न्यूज़ीलैंड के खिलाफ हालिया T20I सीरीज़ में नहीं खेल पाया था . सीनियर टीम में फिर से शामिल होने से पहले उन्हें खेलने का कीमती समय मिलेगा .

BCCI ने टीम की घोषणा करते हुए एक सोशल मीडिया पोस्ट में कन्फर्म किया, "तिलक वर्मा सीनियर टीम में शामिल होने से पहले एक वार्म-अप मैच खेलेंगे."

इंडिया ए 2 फरवरी को नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में USA का सामना करेगी, फिर 6 फरवरी को बेंगलुरु के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में नामीबिया के खिलाफ़ खेलेगी . ये मैच ग्लोबल इवेंट से पहले दोनों ही नए खिलाड़ियों और चोट से वापसी करने वाले खिलाड़ियों के लिए अहम तैयारी हैं .

15 सदस्यीय टीम की कप्तानी आयुष बडोनी करेंगे . इसमें अनुभवी घरेलू खिलाड़ियों और नमन धीर, विपराज निगम और रियान पराग जैसे उभरते टैलेंट का मिश्रण है . रवि बिश्नोई और खलील अहमद जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की मौजूदगी टीम को बैलेंस देती है. डिफेंडिंग चैंपियन इंडिया 7 फरवरी को USA के खिलाफ़ अपने T20 वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगी. ये वार्म-अप मैच एक अहम ड्रेस रिहर्सल का काम करेंगे, क्योंकि टूर्नामेंट के पहले मैच के लिए फोकस और तेज़ हो जाता है.

भारत ए टीम: आयुष बडोनी (कप्तान), नमन धीर, आशुतोष शर्मा, प्रियांश आर्य, एन जगदीसन (विकेटकीपर), तिलक वर्मा, रियान पराग, मानव सुथार, अशोक शर्मा, उर्विल पटेल (विकेटकीपर), गुरजापनीत सिंह, विप्रज निगम, रवि बिश्नोई, खलील अहमद, मयंक यादव .