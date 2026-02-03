देहरादून में कालसी के पास बस गहरी खाई में गिरी, कई लोग हुए घायल

देहरादून में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है. एक बस खाई में गिर गई है, जिसमें 30 से ज्‍यादा लोग सवार बताए जा रहे हैं. बस हादसा कुआनु, मीनाक रोड पर कालसी क्षेत्र में हुआ है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, बस में लगभग 30 से अधिक यात्री सवार बताए गए हैं. दुर्घटनाग्रस्त बस हिमाचल रोडवेज की बताई जा रही है. SDRF की टीमें रेस्‍क्‍यू ऑपरेशन के लिए घटनास्‍थल पर पहुंच रही हैं. घटनास्‍थल के कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं, जिसमें कई लोग दुर्घटना में घायल नजर आ रहे हैं.

देहरादून बस हादसे के वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं. बस खाई में गिरकर उल्‍टी हो गई, जिससे लोग इसके अंदर ही फंस गए. ऐसे में लोगों को खिड़की के शीशे तोड़कर बाहर निकाला गया. कुछ लोगों की जान जाने की भी आशंका इस हादसे में जताई जा रही है. हालांकि, किसी के मारे जाने की सूचना अभी तक नहीं आई है. आसपास के लोग ही घायलों को बस से बाहर निकाल रहे हैं.

राज्य आपदा प्रतिवादन बल (एसडीआरएफ) से मिली प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह दुर्घटना मीनाक रोड पर कुआनू में हुई. घटना की जानकारी मिलने पर एसडीआरएफ की डाक पत्थर, चकराता, मोरी एवं त्यूणी में तैनात टीम घटनास्थल की ओर रवाना कर दी गईं.

