AUS vs ENG: मैथ्यू हेडन ने कहा था 'बिना कपड़ो के घूमूंगा', अब जो रूट के शतक ने बचा ली लाज तो ऐसे मनाया जश्न

Matthew Hayden Reaction on Joe Root Century: मैथ्यू हेडन ने इंग्लैंड के ऑफिशियल X अकाउंट पर जो रूट को एक मजेदार अंदाज में बधाई दी.

AUS vs ENG: मैथ्यू हेडन ने कहा था 'बिना कपड़ो के घूमूंगा', अब जो रूट के शतक ने बचा ली लाज तो ऐसे मनाया जश्न
Matthew Hayden Reaction on Joe Root Century in Australia: गुरुवार को ब्रिस्बेन में जो रूट की सेंचुरी  ऑस्ट्रेलिया में उनके शानदार करियर की पहली सेंचुरी ने खेल के महान खिलाड़ी के तौर पर उनके स्टेटस पर चल रही किसी भी बहस को खत्म कर दिया. इस शतक के साथ ही रूट ने मैथ्यू हेडन के उस बात की मान रखी जिसमें हेडन ने मजाक में कहा था कि अगर जो रूट इस एशेज सीरीज में शतक नहीं बनाए, तो वह मैदान पर बिना कपड़ों के घूमेंगे. अब रूट की सेंचुरी के बाद हेडन का यह मजाकिया अंदाज सोशल मीडिया पर खूब चर्चाओं में है.

इंग्लैंड के ऑफिशियल X अकाउंट पर जो रूट को एक मजेदार अंदाज में बधाई दी. उन्होंने लिखा कि जो रूट को ऑस्ट्रेलिया में 100 रन बनाने में भले ही काफी समय लगा, लेकिन उन्होंने पूरी दिल से उसका सपोर्ट किया. हेडन ने कहा कि वह रूट के 10, फिर 50 और अब आखिरकार 100 रन पूरे होते देख खुश हैं. उन्होंने रूट को “छोटा रिपर" कहते हुए उसकी सफलता का आनंद लेने के लिए कहा.

हेडन ने कहा था "मैं एमसीजी में नग्न होकर घूमूंगा"

इससे पहले यूट्यूब पर 'ऑल ओवर बार द क्रिकेट' पॉडकास्ट पर बोलते हुए, हेडन ने खुद को चुनौती दी थी कि अगर रूट ऑस्ट्रेलिया में सीरीज के दौरान शतक बनाने में विफल रहे, तो वह खुद को चुनौती देंगे. उन्होंने कहा, "अगर वह इस गर्मी में शतक नहीं बनाते हैं तो मैं एमसीजी में नग्न होकर घूमूंगा."

ऑल-टाइम टेस्ट रन-स्कोरिंग चार्ट में रूट से ऊपर सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं और रिटायर्ड भारतीय खिलाड़ी के 15,921 रन 34 साल के इंग्लिश खिलाड़ी की पहुंच में लगते हैं. मौजूदा दौरे से पहले ऑस्ट्रेलिया में 14 टेस्ट में 35.68 की एवरेज से रूट ने 892 रन बनाए थे जो ठीक-ठाक था और उनके कई चाहने वालों के लिए, ऑस्ट्रेलिया में उनका टेस्ट सेंचुरी न बना पाना कोई बड़ी बात नहीं थी.

