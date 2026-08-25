MS धोनी नहीं, मैथ्यू हेडन ने CSK के लिए 'परफेक्ट' हेड कोच के लिए इस भारतीय का बताया नाम

Matthew Hayden on CSK Coach for IPL 2027: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) ने अभी तक IPL 2027 के लिए नए हेड कोच के बारे में कोई फ़ैसला नहीं किया है. स्टीफन फ्लेमिंग 18 साल तक टीम के साथ रहने के बाद चले गए, लेकिन पांच बार की IPL विजेता टीम ने अभी तक उनके उत्तराधिकारी का नाम तय नहीं किया है. इयोन मोर्गन और माइकल हसी जैसे नामों की चर्चा संभावित उम्मीदवारों के तौर पर हो रही है. हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी और CSK के पूर्व ओपनर मैथ्यू हेडन ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के मौजूदा मेंटर दिनेश कार्तिक को CSK के हेड कोच की भूमिका के लिए सबसे सही व्यक्ति बताया है.

हेडन ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चेन्नई के साथ कार्तिक का स्थानीय जुड़ाव एक वजह है जिसकी वजह से वह सही उम्मीदवार हैं. कार्तिक का जन्म चेन्नई में हुआ था और उन्होंने तमिलनाडु के लिए घरेलू क्रिकेट खेला है.

हेडन ने स्पोर्टस्टार के साथ बातचीत में कहा, "कुछ नामों का ज़िक्र हुआ है; उनमें से एक दिनेश कार्तिक थे, जो मुझे लगता है कि शायद इस तरह की भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं. मुझे लगता है कि स्थानीय कोच का होना जरूरी है." उन्होंने आगे कहा, "मुझे पता है कि कई फ्रेंचाइजी अंतरराष्ट्रीय कोच चुनती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि CSK जैसी बड़ी फ्रेंचाइजी के हेड कोच की भूमिका में स्थानीय टच, या 'चेन्नई टच' होना चाहिए, इसीलिए मुझे लगा कि दिनेश इसके लिए एकदम सही रहेंगे."

हालांकि स्थानीय जुड़ाव एक पहलू है, लेकिन कार्तिक की कोचिंग से जुड़ी काबिलियत भी बहुत मायने रखती है. पिछले तीन सालों में, कार्तिक RCB टीम के सपोर्ट स्टाफ़ का हिस्सा रहे हैं, जिसने IPL में दबदबा बनाया है और 2025 और 2026 दोनों सीजन लगातार जीते हैं. 2009 में IPL ऑरेंज कैप जीतने वाले हेडन ने कहा कि फ्रेंचाइजी के लिए सही नियुक्ति करना बहुत ज़रूरी है.

हेडन ने कहा, "मुझे सच में उम्मीद है कि फ्रेंचाइजी इस मामले में सही फ़ैसला लेगी. फ्लेमो (फ्लेमिंग) ने MS धोनी के साथ शानदार काम किया; वह सच में CSK का एक मज़बूत इंजन रूम था." उन्होंने आगे कहा, "आप निश्चित रूप से ऐसे सपोर्ट स्टाफ़ रख सकते हैं जो लोकल न हों, लेकिन यह कितना बड़ा बदलाव है... MS और फ्लेम का कैंपेन कितना शानदार रहा. इतनी सफलता, मुंबई (इंडियंस) के बराबर टाइटल जीतना, इतनी बेहतरीन विरासत, लेकिन यह एक साहसी और अच्छा कदम है, और मैं यह देखने के लिए उत्सुक हूँ कि यह काम किसे मिलता है."

दिग्गज कप्तान MS धोनी की CSK के साथ क्या भूमिका होगी, यह भी एक ऐसा पहलू है जिस पर फ्रेंचाइजी को विचार करने की जरूरत है. धोनी ने IPL 2026 में CSK के लिए एक भी मैच नहीं खेला, और उनका इनपुट इस बात में अहम भूमिका निभा सकता है कि उनका अगला हेड कोच कौन बनेगा.