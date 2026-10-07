श्रेयस अय्यर ने रचा इतिहास, T20I में ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान, रोहित-कोहली भी नहीं कर पाए थे ये कमाल

भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ मंगलवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में जैसे ही रोस्टन चेज की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया, वैसे ही उन्होंने इतिहास रच दिया. जीत के लिए मिले लक्ष्य का पीछा करते हुए अय्यर ने सिर्फ 42 गेंदों में शतक ठोका. अय्यर ने पारी के दौरान 43 गेंदों का सामना किया और 6 छक्कों और 10 चौके लगाए और 102 रन बनाकर नाबाद रहे. यह ना सिर्फ उनका टी20 अंतरराष्ट्रीय में पहला शतक रहा, बल्कि वेस्टइंडीज के खिलाफ किसी भी भारतीय का सबसे तेज शतक रहा. वहीं अय्यर रोहित और सूर्यकुमार यादव के साथ बतौर कप्तान भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय में शतक लगानी वाली खास लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

अय्यर ऐसा करने वाले पहले भारतीय कप्तान

रोहित शर्मा टी20 अंतरराष्ट्रीय में बतौर कप्तान शतक लगाने वाले पहले भारतीय हैं. उन्होंने 2017 में श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया था. जबकि 2023 में सूर्यकुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ यह कारनाम किया था. खास बात है कि रोहित और सूर्या के शतक पहली पारी में आए थे. ऐसे में अय्यर ऐसे पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं, जिन्होंने रन चेज के दौरान शतक लगाया हो. इससे पहले, टी20 अंतरराष्ट्रीय में रन चेज के दौरान किसी भारतीय कप्तान का सबसे ज़्यादा स्कोर 94* रन था, जो विराट कोहली ने 2019 में हैदराबाद में इसी विरोधी टीम के खिलाफ बनाया था.

भारतीय कप्तान के तौर पर T20I शतक

121* - रोहित शर्मा बनाम अफ़गानिस्तान, बेंगलुरु, 2024

118 - रोहित शर्मा बनाम श्रीलंका, इंदौर, 2017

111* - रोहित शर्मा बनाम वेस्टइंडीज़, लखनऊ, 2018

102* - श्रेयस अय्यर बनाम वेस्टइंडीज़, लखनऊ, 2026

100 - सूर्यकुमार यादव बनाम दक्षिण अफ्रीका, जोहान्सबर्ग, 2023

भारत ने बनाई सीरीज में 1-0 की बढ़त

वेस्टइंडीज के खिलाफ 8 विकेट से जीत के साथ ही टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है. टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी वेस्टइंडीज की टीम 19.1 ओवरों में 171 रन पर सिमट गई. मेहमान टीम के लिए कप्तान शाई होप ने कामिल पूरण के साथ पहले विकेट के लिए 38 रन की साझेदारी की. कामिल 12 रन बनाकर आउट हुए, जबकि होप ने 37 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 52 रन बनाए. इस बीच होप ने शेरफन रदरफोर्ड के साथ चौथे विकेट के लिए 35 गेंदों में 63 रन जोड़े.

होप 37 गेंदों में 2 छक्कों और 6 चौकों के साथ 52 रन बनाकर आउट हुए. यहां से रदरफोर्ड ने मोर्चा संभाला, जिन्होंने अकील होसेन के साथ नौवें विकेट के लिए 18 गेंदों में 36 रन जोड़कर टीम को मजबूत स्थित तक पहुंचाया. रदरफोर्ड ने 34 गेंदों में 3 छक्कों और 6 चौकों के साथ 56 रन की पारी खेली.

इसके जवाब में भारत ने 14.4 ओवरों में जीत हासिल कर ली. संजू सैमसन ने अभिषेक शर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 15 गेंदों में 29 रन जुटाए। अभिषेक 21 रन बनाकर आउट हुए, जिसके कुछ देर बाद संजू (11) भी पवेलियन लौट गए. मेजबान टीम ने 35 के स्कोर पर 2 विकेट गंवा दिए थे. इसके बाद ईशान किशन ने कप्तान श्रेयस अय्यर के साथ तीसरे विकेट के लिए 67 गेंदों में 137 रन की साझेदारी करते हुए टीम को आसान जीत दिलाई. किशन 27 गेंदों में 5 चौकों के साथ 37 रन बनाकर नाबाद रहे.

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