'मैं उनका फैन नहीं हूं', चौथे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खराब बैटिंग पर मैथ्यू हेडन के बयान ने मचाई हलचल

Matthew Hayden on Australia Batting Coach: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर मैथ्यू हेडन ने कहा है कि वह मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग कोच माइकल डि वेनुटो के फैन नहीं हैं. हेडन ने मेलबर्न में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे एशेज टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खराब बैटिंग प्रदर्शन के बाद SEN क्रिकेट से यह खरी बात कही, जिसे मेहमान टीम ने चार विकेट से जीत लिया था. मैच सिर्फ दो दिनों में खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया दोनों पारियों में 152 और 132 रन पर ऑल आउट हो गया. मैच में ऑस्ट्रेलिया का कोई भी बल्लेबाज 50 रन तक नहीं पहुंच पाया.

पहली पारी में सीमर माइकल नेसर ने ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए, जबकि तीसरी पारी में ट्रैविस हेड ने सबसे ज्यादा रन बनाए. डि वेनुटो 2021 के बीच से इस पद पर हैं, इससे पहले उन्होंने यूनाइटेड किंगडम में सरे में हेड कोच के तौर पर 3-4 साल काम किया था. हालांकि, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज हेडन को उनकी देखरेख में टीम के टॉप ऑर्डर में कोई सुधार नहीं दिखा है.

"यह एक अस्वीकार्य स्कोरकार्ड है. मुझे फर्क नहीं पड़ता कि पिच पर 50 मिलीमीटर घास थी. आपको इससे बेहतर होना चाहिए. हेड, वेदरल्ड, लाबुशेन, ख्वाजा, कैरी, ग्रीन; ये सभी अपनी बेसिक टेक्निक में कमजोर हैं. मुझे एकमात्र टेक्निकल चीज हमारे गेंदबाजों में दिखती है, जो हमारे बल्लेबाजों की तुलना में ज्यादा टेक्निकली साउंड दिखते हैं. ऐसा क्यों है?" हेडन ने SEN क्रिकेट द्वारा बताए गए ऑल ओवर बार द क्रिकेट पॉडकास्ट पर कहा.

"इस क्रिकेट टीम में गुमनाम लोग हमेशा एक समस्या रहे हैं. माइकल डि वेनुटो कम से कम पांच साल से वहां हैं... हमें कुछ अलग सोच वाले लोगों की जरूरत है जो इस मानसिकता में फिट हों कि कैसे खेला जाए. मैं उनका फैन नहीं हूं. यह कोई पर्सनल बात नहीं है, मुझे बस लगता है कि बहुत लंबे समय से, इस ग्रुप में बैटिंग को लेकर एक प्रभाव रहा है, और मुझे नहीं लगता कि इसने टीम के विकास या टेस्ट मैच क्रिकेट के टेक्निकल पहलू में कोई मदद की है," हेडन ने आगे कहा.

मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खराब बैटिंग प्रदर्शन के बाद, हेडन ने मुश्किल परिस्थितियों में टीम में स्किल्स की कमी की बात कही है, और उन्हें लगता है कि इसके लिए डि वेनुटो को जवाबदेह होना चाहिए. "और यह सिर्फ़ हरी पिचों पर ही नहीं है -- यह सबकॉन्टिनेंट जैसे देशों में भी है, जहाँ हम कॉम्पिटिटिव रहे हैं लेकिन आखिरकार हमारे पास उन कंडीशंस में सच में मुकाबला करने के लिए ज़रूरी स्किल्स नहीं थीं. जितना मुझे 'दीवा' पसंद है, मुझे लगता है कि कुछ बदलाव होना चाहिए, क्योंकि मैं दो साल बाद इस पॉडकास्ट पर बैठकर यह नहीं कहना चाहता कि, 'हमारे पास ये सारी टेक्निकल दिक्कतें हैं'," हेडन ने आगे कहा.

"किसी न किसी पॉइंट पर, आपको ज़िम्मेदारी लेनी होगी. यही वह बात है जिससे मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है. यह ऐसा है, 'हाँ, पिच हरी है, इसलिए हम एक खास तरीके से खेलेंगे'. या, 'यह स्पिन कर रही है' (जैसा कि) कुछ सीरीज़ पहले दिल्ली में हुआ था. हर खिलाड़ी ऐसी पिच पर स्वीप कर रहा था जो एक इंच भी टर्न नहीं हो रही थी," हेडन ने कहा.

इस बीच, ऑस्ट्रेलिया ने चल रही पाँच मैचों की टेस्ट सीरीज़ में 3-1 की बढ़त बनाकर एशेज अपने पास बरकरार रखी. मेज़बान टीम ने पर्थ, ब्रिस्बेन और एडिलेड में जीत हासिल की. ​​थ्री लायंस ने वापसी की और मशहूर MCG में एक यादगार जीत हासिल की. ​​पाँचवाँ और आखिरी टेस्ट 4 जनवरी को सिडनी में खेला जाएगा.