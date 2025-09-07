W,W,W मार्नस लाबुशेन की तूफानी गेंदबाजी, फाइनल मैच में लिया हैट्रिक, VIDEO

Marnus Labuschagne Picks Hat Trick in KFC T20 Max Final: केएफसी टी20 मैक्स (KFC T20 Max) का फाइनल मुकाबला रेडलैंड्स और वैली के बीच खेला गया. जहां रेडलैंड्स की तरफ से शिरकत करते हुए ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मार्नस लाबुशेन बल्लेबाजी में तो कुछ खास चमक नहीं बिखेर पाए. मगर गेंदबाजी में उनका जलवा रहा. फाइनल में उन्होंने अपनी टीम के लिए हैट्रिक लेते हुए जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई. निर्णायक मुकाबले में उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 2.2 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 5.57 इकॉनमी से महज 13 रन खर्च करते हुए तीन विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार टाइघे मॉरिस, कैमरून बॉयस और टॉम हैलियन बने.

मैच के दौरान उन्होंने सर्वप्रथम 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर टाइघे मॉरिस को जिमी पियर्सन के हाथों कैच आउट करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया. उसके बाद 17वें ओवर की शुरुआती दो गेंदों पर कैमरून बॉयस और टॉम हैलियन को आउट करते हुए हैट्रिक पूरी की. बॉयस को उन्होंने लैकलन बैंग्स के हाथों कैच आउट किया, जबकि टॉम हैलियन को बोल्ड करते हुए पवेलियन का रास्ता दिखाया.

रेडलैंड्स को मिली जीत

इससे पहले फाइनल मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए रेडलैंड्स की टीम 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 191 रन बनाने में कामयाब हुई थी. पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए विकेटकीपर बल्लेबाज जिमी पियर्सन ने महज 50 गेंदों में 204 की स्ट्राइक रेट से 102 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेली. उनके अलावा निचले क्रम में बल्लेबाजी करते हुए लैकलन बैंग्स और लेह ड्रेनन क्रमशः 19-19 रन बनाने में कामयाब रहे.

रेडलैंड्स की तरफ से जीत के लिए मिले 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए वैली की पूरी टीम 17.2 ओवरों में 150 रनों पर ढेर हो गई. टीम के लिए एम ब्रायंट ने जीत दिलाने की भरसक कोशिश की. मगर वह भी नाकामयाब रहे. उन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 38 गेंदों में 200 की स्ट्राइक रेट से 76 रनों का योगदान दिया. मगर टीम की जीत के लिए यह पारी पर्याप्त नहीं थी.

