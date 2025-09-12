विज्ञापन

SSC CGL Tier 1 एग्जाम आज से शुरू, 4 शिफ्ट में होगी परीक्षा- गाइडलाइन से लेकर एग्जाम पैटर्न जानिए यहां

SSC CGL Tier 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम आज 4 शिफ्ट में 129 शहरों में स्थित 260 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है. इस परीक्षा के लिए 28 लाख से ज्यादा उम्मीदवार ने पंजीकरण कराया है.

जो अभ्यर्थी टियर-I परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे, वे टियर-II एग्जामिनेशन के लिए योग्य होंगे.

SSC CGL Tier 1 Exam 2025 : कर्मचारी चयन आयोग (SSC) की तरफ से आयोजित संयुक्त स्नातक स्तर (CGL) परीक्षा 2025 टियर-I की कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) आज, 12 सितंबर 2025 से देशभर में शुरू हो गई है. यह परीक्षा 26 सितंबर 2025 तक चलेगी, जिसमें कुल 28,14,604 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है.  बता दें कि अभ्यर्थियों को उनके आवेदन प्रक्रिया के दौरान चुने गए विकल्पों के आधार पर परीक्षा केंद्र आवंटित किए गए हैं.

जिसमें से  93% उम्मीदवारों को उनकी पहली, दूसरी या तीसरी पसंद का परीक्षा केंद्र मिला है. बाकी अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र की औसत दूरी उनके आवेदन पत्र में दर्ज पते और आवंटित परीक्षा शहर के बीच लगभग 168 किलोमीटर है. बता दें कि परीक्षा देशभर के 129 शहरों में स्थित 260 केंद्रों पर आयोजित की जा रही है.

परीक्षा की शिफ्ट्सSSC CGL टियर-I की परीक्षा प्रतिदिन 4 शिफ्ट में आयोजित की जा रही है:
  • पहली पाली: सुबह 9:00 बजे से 10:00 बजे तक
  • दूसरी पाली: सुबह 11:45 बजे से दोपहर 12:45 बजे तक
  • तीसरी पाली: दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक
  • चौथी पाली: शाम 5:15 बजे से 6:15 बजे तक
परीक्षा पैटर्न

टियर-I परीक्षा में 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनके लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा. प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, जबकि प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 अंक की नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. जो अभ्यर्थी टियर-I परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करेंगे, वे टियर-II एग्जामिनेशन के लिए योग्य होंगे.

कौन से होंगे पेपर

  • जनरल इंटेलिजेंस एवं रीजनिंग: 25 प्रश्न
  • जनरल अवेयरनेस: 25 प्रश्न
  • क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड: 25 प्रश्न
  • इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसन: 25 प्रश्न

जरूरी बात 

प्रवेश पत्र परीक्षा केंद्र पर ले जाना अनिवार्य है. बिना वैध एडमिट कार्ड और फोटो आईडी के किसी भी उम्मीदवार को प्रवेश नहीं मिलेगा. परीक्षा केंद्र पर आयोग के निर्देशों का पालन करना होगा.

विदित हो कि इस परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 10 सितंबर को जारी कर दिए गए थे. 

बता दें कि इस भर्ती के जरिये भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अंतर्गत Group b एवं C के 14582 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी.

