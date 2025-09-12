मुंबई में चलती ट्रेन से कूदी बॉलीवुड एक्ट्रेस, हादसे में हुई बुरी तरह से घायल, वजह जान आप भी रह जाएंगे हैरान

बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा मुंबई लोकल से कूदने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई हैं. फिलहाल उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. उनके सर में गंभीर चोट आई है. करिश्मा शर्मा रागिनी एमएमस रिटर्न और प्यार का पंचनामा जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं. करिश्मा ने खुदके साथ हुई घटना के बारे में सोशल मीडिया पोस्ट कर जानकारी दी है.

उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि वह शूट के लिए लेट हो रही थीं इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर लोकल ट्रेन लेने का फैसला किया. वो चर्चगेट जा रही थीं. ट्रेन में चढ़ते ही स्पीड़ बढ़ गई और उनके दोस्त ट्रेन पीछे छूट गए. दोस्तों के ट्रेन ना पकड़ पाने की वजह से वह डर गईं. इस डर की वजह से वह चलती ट्रेन से कूद गईं. इस घटना में बुरी तरह से घायल हो गई हैं. इस समय करिश्मा शर्मा अस्पताल में भर्ती हैं और अपना इलाज करा रही हैं. उन्होंने अपने साथ हुए इस हादसे की जानकारी इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा करके दी है.

इंस्टाग्राम पर और क्या कुछ लिखा

करिश्मा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर स्टोरी शेयर करते हुए लिखा कि कल मैं चर्चगेट में एक शूटिंग के लिए जा रही थी. उस दौरान मैंने साड़ी पहनी हुई थी. जैसी ही ट्रेन में चढ़ी, ट्रेन की स्पीड़ बढ़ने लगी और मैंने देखा कि मेरे दोस्त उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं. डर के मारे मैं कूद गई और मैं पीठ के बल गिर गई. इस वजह से मेरे सिर में काफी चोट आई हैं.

एक्ट्रेस ने आगे लिखा कि मेरी पीठ में चोट लग गई, मेरा सिर सूज गया और मेरी बॉडी पर चोट के गहरे निशान हैं. डॉक्टरों ने एमआरआई करवाने की सलाह दी है ताकि पता चल सके कि सिर की चोट गंभीर नहीं है. मुझे एक दिन के लिए सुपरविजन में रखा गया है. मुझे कल से दर्द हो रहा है, लेकिन मैं मजबूत बनी हुई हूं.