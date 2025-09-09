बादाम और अखरोट को कितनी देर भिगोना चाहिए? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने बताया किस ड्राई फ्रूट को भिगोकर खाने से क्या फायदे मिलते हैं

Dry Fruits Benefits: ड्राई फ्रूट्स हमारी सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. इनमें ढेर सारे विटामिन, मिनरल्स और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो शरीर को एनर्जी देने से लेकर दिमाग को तेज बनाने तक में मदद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर इन्हें भिगोकर खाया जाए तो इनके फायदे और भी बढ़ जाते हैं? मशहूर आयुर्वेदिक न्यूट्रिशनिस्ट श्वेता शाह के मुताबिक ड्राई फ्रूट्स को भिगोने से उनका पाचन आसान हो जाता है और शरीर को जरूरी पोषक तत्व अच्छे से मिलते हैं. आइए जानते हैं कौन से ड्राई फ्रूट को कितनी देर भिगोना चाहिए और उनसे क्या फायदे होते हैं.

बादाम (Almonds)

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, बादाम को 8 घंटे भिगोकर खाना चाहिए. भीगे हुए बादाम से विटामिन E का अवशोषण बेहतर होता है, जिससे स्किन ग्लो करती है और ब्रेन हेल्थ सुधरती है. भीगे बादाम पचने में भी आसान होते हैं.

अखरोट को लगभग 6 घंटे भिगोकर खाएं. अखरोट ओमेगा-3 फैटी एसिड्स का बढ़िया स्रोत है, जो दिल को स्वस्थ रखने और मेमोरी को तेज करने में मदद करता है.

काजू को 4-6 घंटे भिगोने से वे क्रीमी और सॉफ्ट हो जाते हैं. ये गट-फ्रेंडली होते हैं और डेयरी-फ्री रेसिपीज के लिए परफेक्ट हैं.

पिस्ता को 6-8 घंटे भिगोने से इसमें मौजूद प्रोटीन और मिनरल्स का शरीर में अवशोषण बेहतर होता है. यह एनर्जी देने और मसल रिकवरी में मदद करता है.

अंजीर को 6-8 घंटे भिगोकर खाएं. यह नेचुरल लैक्सेटिव है, जो पाचन के लिए अच्छा है. इसमें मौजूद आयरन और कैल्शियम एनीमिया और हड्डियों की मजबूती के लिए फायदेमंद हैं.

हेज़लनट्स को भी 8 घंटे भिगोना चाहिए. ये मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होते हैं, जो नर्वस सिस्टम और दिल की सेहत के लिए शानदार हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, ड्राई फ्रूट्स पर एक नेचुरल लेयर होती है, जो उन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखती है. भिगोने से यह लेयर हट जाती है, जिससे पोषक तत्व खुल जाते हैं और शरीर उन्हें आसानी से सोख पाता है. साथ ही, भीगे ड्राई फ्रूट्स पचने में आसान होते हैं और बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक सबके लिए हेल्दी स्नैक बन जाते हैं. ऐसे में ड्राई फ्रूट्स को बिना भिगोए खाने की बजाय थोड़ा समय निकालकर उन्हें भिगोकर खाएं. ऐसा करने से आपको उनका पूरा पोषण मिलेगा और सेहत पर और बेहतर असर होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



