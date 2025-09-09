फिटकरी से दांतों का पीलापन कैसे साफ करें? आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताए ओरल हेल्थ के लिए Alum के फायदे

Alum For Teeth Whitening: दांतों का पीलापन, बदबूदार सांस और मसूड़ों में सड़न, आज के समय में ये आम समस्याएं बन चुकी हैं. अब, इन तमाम परेशानियों से निजात पाने के लिए लोग मार्केट में मिलने वाले महंगे माउथवॉश और टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, जो हमेशा असरदार साबित नहीं होते. ऐसे में आप चाहें तो ओरल हेल्थ से जुड़ी इन दिक्कतों को दूर करने के लिए नेचुरल तरीके भी आजमा सकते हैं. ऐसा ही एक तरीका है फिटकरी का इस्तेमाल. आइए जानते हैं किस तरह फिटकरी आपको फायदा पहुंचा सकती है, साथ ही जानेंगे इसे इस्तेमाल करने का सही तरीका.

फिटकरी के फायदे

इसे लेकर मशहूर आयुर्वेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं, जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च (JCDR) में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक, फिटकरी के पानी से कुल्ला करना आपके दांत और मसूड़ों की सेहत को बेहतर बना सकता है. फिटकरी में प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो मुंह के अंदर बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं. इसके नियमित इस्तेमाल से-

दांतों का पीलापन और प्लाक कम होता है.

जिंजिवाइटिस (मसूड़ों का इंफेक्शन) से राहत मिलती है.

ओरल सोर्स यानी मुंह के छाले जल्दी ठीक होते हैं, साथ ही

सांस की बदबू भी दूर होती है.

इसके लिए सबसे पहले आधा गिलास गुनगुने पानी में एक चुटकी फिटकरी पाउडर मिलाएं.

इसे अच्छे से मिलाकर इस पानी से दिन में 1-2 बार कुल्ला करें.

ध्यान रखें कि इस पानी को आपको पीना नहीं है, सिर्फ कुल्ला करने के बाद थूक दें.

नियमित इस्तेमाल से कुछ ही दिनों में आपको फर्क दिखने लगेगा.

वीडियो में डॉक्टर बताते हैं, फिटकरी का इस्तेमाल केवल कुल्ला करने के लिए करें, इसे सीधे दांतों पर रगड़ें नहीं. इससे इनेमल को नुकसान हो सकता है.

अगर आपको मसूड़ों में ज्यादा दर्द या खून आने की समस्या है, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

इन सब से अलग बच्चों के लिए फिटकरी का पानी हल्का बनाएं और निगलने से बचाएं.

फिटकरी का ये घरेलू नुस्खा न सिर्फ सस्ता और आसान है, बल्कि बिना साइड इफेक्ट के दांतों को प्राकृतिक चमक भी देता है. ऐसे में आप भी अच्छी ओरल हेल्थ के लिए इसे अपने डेली रूटीन में शामिल कर सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.



