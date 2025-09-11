विज्ञापन
कुकर से सिर कुचला, कैंची और चाकू से गला रेता, सोसायटी में महिला का बेरहमी से कत्ल, CCTV फुटेज में दिखे संदिग्ध

हैदराबाद की अतिसुरक्षित पॉश सोसायटी में एक महिला की उसके फ्लैट के अंदर से बेरहमी से हत्या कर दी गई. हमलावर सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़े हैं.

कुकर से सिर कुचला, कैंची और चाकू से गला रेता, सोसायटी में महिला का बेरहमी से कत्ल, CCTV फुटेज में दिखे संदिग्ध
Hyderbad Latest Crime News
  • हैदराबाद की सुरक्षित सोसायटी में रेनू अग्रवाल के सिर पर कुकर से वार किया गया और गला रेता गया था
  • दोनों संदिग्ध घरेलू वर्कर हैं जो वारदात के बाद फ्लैट में नहाकर आराम से फरार हो गए
  • रेनू के पति और बेटे के लौटने पर खून से लथपथ हालत में उन्हें मृत पाया गया था
हैदराबाद:

हैदराबाद में एक बेहद सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां एक सुरक्षित सोसायटी में फ्लैट के भीतर एक महिला रेनू अग्रवाल की हत्या कर दी गई. शक की सुई रेनू के घर में आए दो वर्कर्स पर है, जो वारदात के बाद से फरार हैं. हत्या जिस नृशंसता से की गई, वो दिल दहला देने वाली है. पुलिस के मुताबिक, महिला के सिर पर कुकर से वार किया गया, चाकू और कैंची से गला रेता गया और उसके बाद संदिग्ध हमलावरों ने उनके यहां शॉवर से नहाया और फिर बेहद इत्मिनान से वहां से फरार हो गए. लिफ्ट में दोनों का सीसीटीवी सामने आया है, जहां वो हंसते और बाल से पानी झाड़ते हुए बात करते हुए जा रहे हैं.

हैदराबाद पुलिस की जानकारी के मुताबिक, 50 साल की रेनू अग्रवाल को घर में मृत पाया गया. उनके पति जब घर पहुंचे तो वो खून से लथपथ थी और बेसुध पड़ी थी. महिला को पहले बांधा गया और फिर प्रेशर कुकर से बुरी तरह मारा गया. उसके बाद चाकू और कैंची से उसके गले पर वार किए गए. दोनों संदिग्ध हमलावरों ने घर में लूटपाट की. फिर खून के दाग धोने के लिए वॉशरूम में शॉवर लिया और फिर घटनास्थल से आराम से फरार हो गए. चौंकाने वाली बात है कि ये वारदात अति सुरक्षित सीसीटीवी से लैस सोसायटी में घटी.

आईटी साइबराबाद में हुए इस क्राइम से सब सकते हैं. रेनू अग्रवाल स्वान लेक अपार्टमेंट की 13वीं मंजिल पर अपने पति और बेटे के साथ रहती थीं. बताया जाता है कि बुधवार सुबह 10 बजे उनके पति और बेटा अपने स्टील बिजनेस के लिए घर से निकल गए और शाम को 5 बजे रेनू को कई बार कॉल भी की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला. ऐसा उनके साथ कभी नहीं हुआ था, लिहाजा भय और घबराहट में वो दोनों घर लौटे. चूंकि दरवाजा अंदर से लॉक था तो दोनों एक प्लंबर की मदद से बालकनी के रास्ते अंदर पहुंचे और वहां का वाकया देखकर उनके होश फाख्ता हो गए. दोनों ने रेनू को खून से लथपथ देखा. फिर पड़ोसियों और पुलिस को सूचना दी.

खबर के मुताबिक, हमलावरों ने रेनू अग्रवाल के हाथ और पैर बांध रखे थे और उनके सिर को प्रेशर कुकर से कूचा गया था. कैंची और चाकू से गला रेतकर मारा गया था. घर से 4 तोला सोना और 1 लाख रुपये की नकदी लूटी गई. हमलावर इतने बेफिक्र थे कि दोनों ने फ्लैट के अंदर बाथरूम में नहाया और अपने कपड़े बदले. खून से सने अपने कपड़े भी दोनों ने वहीं छोड़ दिए और फरार हो गए. रेनू अग्रवाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आया है कि हमलावरों ने कैसी निर्दयता से उनका कत्ल किया था.

घरेलू वर्कर फरार

प्रारंभिक जांच में दोनों संदिग्ध युवक को घरेलू वर्कर के तौर पर काम करते हैं, उन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया. इनमें से एक अग्रवाल के फ्लैट और दूसरा उनके पड़ोसी के घर पर काम करता था. सीसीटीवी फुटेज में दोनों 13वीं मंजिल में जाते और फिर शाम को 5.02 बजे निकलते कैद हुए. पुलिस को संदेह है कि इन्हीं दोनों ने वारदात को अंजाम दिया और फिर वो रांची में अपने घर के लिए भाग गए.

झारखंड का एक हमलाव
 

इन हमलावरों में एक हर्षा झारखंड का रहने वाला है और अग्रवाल के घर पर काम करता था. उसे कोलकाता की एक घरेलू सेवाओं से जुड़ी एजेंसी के जरिये 10 दिन पहले काम पर रखा गया था. जबकि दूसरा रोशन 14वीं मंजिल पर पड़ोस में काम करता था. दोनों हमलावरों को टू व्हीलर से भागते भी देखा गया. साइबराबाद की कुकाटपली पुलिस स्टेशन में हत्या का केस दर्ज किया गया है. सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस जांच आगे बढ़ा रही है.

