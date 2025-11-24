IND vs SA: मार्को यान्सन ने भारत के खिलाफ 7 छक्के लगाकर विश्व क्रिकेट को चौंकाया, सर डॉन ब्रैडमैन से भी निकले आगे

Marco Jansen vs Sir Don Bradman: सर डॉन ब्रैडमैन ने अपने पूरे टेस्ट करियर में 99.94 के करिश्माई औसत के साथ 6996 रन बनाए. भले ही ब्रैडमैन को विश्व क्रिकेट का सबसे महान बल्लेबाज माना जाता है लेकिन उनके करियर में एक ऐसा रिकॉर्ड है जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे. बता दें कि ब्रैडमैन ने अपने पूरे टेस्ट करियर में केवल 6 छक्के लगाए हैं जो हैरान करता है. ब्रैडमैन ने टेस्ट करियर में 29 शतक और 13 अर्धशतक जमाने में सफल रहे हैं. उनका उच्च स्कोर 334 रन है. वहीं, साउथ अफ्रीका के ऑलराउंडर मार्को यान्सन ने गुवाहटी टेस्ट में साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहली पारी में 93 रन की पारी खेली, अपनी पारी में यान्सन ने 7 छक्के लगाए.

सर डॉन ब्रैडमैन से तुलना करना बेईमानी

साल 1958 में आखिरी बार टेस्ट खेलने वाले ब्रैडमैन से आजके जमाने के बल्लेबाजों से तुलना करना

बेईमानी है. सर डॉन ब्रैडमैन टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में इकलौते ऐसे बल्लेबाज हैं जिनके नाम 299 रन पर नाबाद रहने का अनोखा कारनामा है. ब्रैडमैन के नाम इंग्लैंड के खिलाफ 19 शतक जमाने का रिकॉर्ड दर्ज है .इतना ही नहीं, ब्रैडमैन एक दिन में तिहरा शतक जमाने वाले बल्लेबाज भी हैं. साल 1930 में उन्होंने यह कारनामा किया था. ब्रैडमैन के नाम सबसे तेज 2000 रन, 3000 रन, 4000 रन, 5000 रन और 6000 टेस्ट रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है.

मार्को यान्सन ने भारत के खिलाफ बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

दूसरी ओर यान्सन भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. यान्सन ने 2025 गुवाहटी टेस्ट में 7 छक्के अपनी पारी में लगाए हैं. इससे पहले भारत के खिलाफ एक टेस्ट पारी में सबसे ज्यादा छक्का लगाने का रिकॉर्ड विवियन रिचर्ड्स के नाम था. विव रिचर्ड्स ने साल 1974 में दिल्ली टेस्ट में खेलते हुए अपनी पारी के दौरान 6 छ्क्के लगाए थे. मार्को यान्सने ने भारत के खिलाफ 93 रन की पारी खेली, अपने बैटिंग करियर में यान्सन ने 13 छक्के ओवरऑल अभी तक लगाए हैं.