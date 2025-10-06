MCD के अधिकारियों को जेल होनी चाहिए: विदेशी कोचों के कुत्ते से काटे जाने पर मेनका गांधी का बयान

Maneka Gandhi on Stray dog attack on Kenyan and Japanese coach: वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान केन्या और जापान के दो विदेशी कोचों के कुत्तों द्वारा काटे जाने पर विवाद तो हुआ ही अब मेनका गांधी के बयान से इस घटना ने एक और नया मोड़ ले लिया है. मेनका गांधी की मानें तो इस मामले में एमसीडी के अधिकारियों को जेल होनी चाहिए क्योंकि वह अमीर कॉलोनियों से कुत्तों को उठाकर जेएलएन स्टेडियम, पार्क और गरीबों के रहने वाले इलाकों में छोड़ रहे हैं.

भड़क गईं मेनका गांधी

दो विदेशी कोचों को जवाहरलाल नेहरू (जेएलएन) स्टेडियम के वॉर्म-अप ट्रैक पर आवारा कुत्तों द्वारा काटे जाने की घटना पर पशु अधिकार कार्यकर्ता और बीजेपी नेता मेनका गांधी ने एमसीडी की कड़ी आलोचना की और उन्होंने न्यूज़ एजेंसी एएनआई को बयान दिया,"दिल्ली में समस्या यह है कि पिछले 25 सालों से एमसीडी इस कार्यक्रम को गलत तरीके से कर रही है. अभी भी वे कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने कुछ भी नहीं किया है. वे अमीर कॉलोनियों से कुत्तों को उठाकर जेएलएन स्टेडियम, पार्क और गरीबों के रहने वाले इलाकों में छोड़ रहे हैं. एमसीडी के लोगों को जेल होनी चाहिए, एमसीडी को खींचना चाहिए, वही लोग जिम्मेदार हैं..."

क्या कह रहे हैं अधिकारी और खिलाड़ी

हालांकि इसे लेकर आए हो वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के आयोजकों और कई पूर्व अंतरराष्ट्रीय एथलीटों ने NDTV से एक्सक्लूसिव बात की. वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स में 2011 में भारत के लिए पहला पदक जीतने वाली दीपा मलिक ने कहा,"यह अनहोनी है और इस दुर्घटना को खिलाड़ियों की मेहनत के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए."

वहीं एक आयोजक राहुल स्वामी ने कहा,"यह दुर्घटना आयोजकों की पहुंच से कहीं बड़ी है यह भी ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में 22 पदक जीतकर अब तक का बेस्ट प्रदर्शन किया है. और, हमने सभी 104 देश के अंतरराष्ट्रीय एथलीटों का अच्छा ख्याल रखा है."

मोहल्ला अदालत से लेकर स्टेडियम तक

पिछले एक-दो महीने में खासकर दिल्ली में कुत्ते के काटने को लेकर मसला अदालत तक भी पहुंच चुका है. लेकिन अब वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कुत्ते ने कोहराम मचाकर एक नई परेशानी खड़ी कर दी और इस खबर ने खूब सुर्खियां बटोरी. इसके बाद अधिकारियों को आनन-फानन में फौरन डॉग स्क्वॉड को बुलाना पड़ा. कुत्ते पकड़े भी गए. मगर, इसके बाद भी NDTV संवाददाता जब शाम को पैरा-एथलेटिक्स कवर करते रहे तो दो-तीन कुत्ते उनके सामने से गुजर गए.

कौन बने कुत्तों का शिकार

वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के दौरान शुक्रवार को कुत्तों ने जापान के कोच मेइको ओकुमात्सु और केन्या के कोच डेंनिस मरागिआ को काट लिया. यह कोच अपने एथलीटों को अभ्यास करवा रहे थे तभी कुत्तों ने इन्हें काट लिया और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में बवाल मच गया. दोनों ही कोचों को फौरन मेडिकल की सुविधा प्रदान की गई और फिर उन्हें सफदरजंग अस्पताल में ले जाया गया लेकिन इसके बाद स्टेडियम में कुत्तों को लेकर मुस्तादी बढ़ गई और फिर यह घटना दोबारा नहीं हुई.

