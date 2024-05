MS Dhoni: रिटायरमेंट की खबरों के बीच CSK फैंस के लिए धोनी को लेकर सामने आई बड़ी अपडेट

मौजूदा चैंपियन को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में 27 रन से हार का सामना करना पड़ा और जैसे ही एम.एस. धोनी 13 गेंदों में 25 रन बनाकर मैदान से बाहर चले गए, उनके भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गईं. हालांकि, नए घटनाक्रम में जानकारी रखने वाले सूत्रों ने आईएएनएस को बताया कि धोनी (MS Dhoni Planning for surgery in London) लंदन में सर्जरी के बाद ही अपने संन्यास (Dhoni Takes Decision on retirement after surgery) के बारे में फैसला करेंगे.

मांसपेशियों की चोट की सर्जरी के लिए लंदन जा सकते हैं धोनी



“धोनी (MS Dhoni surgery news) अपनी मांसपेशियों की चोट की सर्जरी के लिए लंदन जा सकते हैं, जिसके कारण उन्हें आईपीएल के दौरान संघर्ष करना पड़ा. वह पूरी तरह से फिट नहीं हैं, लेकिन क्रिकेट खेलना जारी रखना चाहते हैं और वह इलाज के बाद ही अपने भविष्य के बारे में फैसला करेंगे, जिससे उन्हें ठीक होने में पांच से छह महीने लगेंगे,'' सूत्रों ने आईएएनएस को बताया. 219 रनों का पीछा करते हुए सीएसके खराब शुरुआत से उबरने के बाद बीच के ओवरों में लड़खड़ा गई. रचिन रवींद्र के 61 रन और रवींद्र जड़ेजा के नाबाद 42 रन गत चैंपियन को प्लेऑफ में नहीं पहुंचा पाई.

लीग चरण में आरसीबी (RCB qualify for Playoff) के समान 14 अंकों के साथ अभियान समाप्त करने के बावजूद, सीएसके बेहतर नेट रन-रेट के कारण जगह पक्की करने में विफल रही. सीएसके के आईपीएल में अपने अभियान को समाप्त करने के साथ, प्रशंसकों और विशेषज्ञों ने अनुमान लगाया कि यह फ्रेंचाइजी के लिए धोनी का अंतिम सीज़न हो सकता है, लेकिन अनुभवी ने अपने कार्डों को दिल के करीब रखा है और रविवार को मैच के बाद घर वापस चले गए.