Ambati Rayudu: CSK दिग्गज अंबाती रायडू की बड़ी भविष्यवाणी, एलिमिनेटर राउंड में RCB और RR में से इस टीम को बताया विजेता

Ambati Rayudu on RCB vs RR Eliminator Round IPL 2024

Ambati Rayudu Prediction on RCB vs RR Eliminator Round: भारत के पूर्व बल्लेबाज अंबाती रायडू का मानना है कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) बुधवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2024) एलिमिनेटर (Ambati Ruyudu Choose RCB as Favourite for Eliminator) में प्रबल पसंदीदा होगी. फाफ डु प्लेसिस की अगुवाई में छह मैचों की जीत का सिलसिला जारी है, जिसने उन्हें लीग में प्लेऑफ में जगह दिलाई. आरसीबी ने शनिवार को एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 27 रन की जीत के बाद गत चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया.