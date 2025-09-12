लिटन दास ने बदल दिया बांग्लादेश का क्रिकेट इतिहास, यह कारनामा करने वाले बने पहले बल्लेबाज

Litton Das, Bangladesh vs Hong Kong: एशिया कप 2025 का तीसरा मुकाबला बीते गुरुवार (11 सितंबर) को बांग्लादेश और हांगकांग के बीच अबू धाबी में खेला. जहां बांग्लादेशी टीम 14 गेंद शेष रहते सात विकेट से बाजी मारने में कामयाब रही. मैच के हीरो कप्तान लिटन दास खुद रहे. जिन्होंने लक्ष्य का पीछा करते हुए 39 गेंदों में 151.28 की स्ट्राइक रेट से 59 रनों की विस्फोटक अर्धशतकीय पारी खेली. इस बीच उनके बल्ले से छह चौके और एक बेहतरीन छक्का निकला. पिछले मैच में मैच जिताऊ पारी के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

लिटन दास ने रचा इतिहास

हांगकांग के खिलाफ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लिटन दास ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है. वह बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. पिछले मुकाबले से पहले वह महमूदुल्लाह रियाद (77) के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर थे. मगर अब उन्होंने महमूदुल्लाह को पीछे छोड़ दिया है और बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं.

यही नहीं लिटन दास ने बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में भी महमूदुल्लाह को पीछे छोड़ दिया है. 39 वर्षीय महमूदुल्लाह ने बांग्लादेश के लिए 2007 से 2024 के बीच 141 मैच की 130 पारियों में 2444 रन बनाए थे. वहीं दास के नाम अब 111 मैच की 109 पारियों में 2496 रन हो गए हैं. बांग्लादेश की तरफ से टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के मामले में दास से आगे अब केवल शाकिब अल हसन (2551) हैं.

🚨 BANGLADESH DEFEATED HONG KONG BY 7 WICKETS IN ASIA CUP 🚨



- Captain Litton Das is the hero with a terrific fifty. 🔥 pic.twitter.com/fQvr14cho3 — Johns. (@CricCrazyJohns) September 11, 2025

बांग्लादेश की तरफ से T20I क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने वाले टॉप-5 खिलाड़ी

78 - लिटन दास

77 - महमूदुल्लाह

55 - सौम्या सरकार

53 - शाकिब अल हसन

44 - तमीम इकबाल

बांग्लादेश को मिली शानदार जीत

बात करें मैच के परिणाम के बारे में तो अबू धाबी में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए हांगकांग की टीम 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 143 रन बनाने में कामयाब हुई थी. चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए निजाकत खान ने 40 गेंद में 42 रन की सर्वाधिक पारी खेली. उनके अलावा पारी का आगाज करते हुए जीशान अली ने 34 गेंदों में 30 रनों का योगदान दिया.

विपक्षी टीम की तरफ से जीत के लिए मिले 144 रनों के लक्ष्य को बांग्लादेश की टीम ने 17.4 ओवरों में तीन विकेट के नुकसान पर प्राप्त कर लिया. कप्तान लिटन दास (59) के अलावा चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए तौहीद हृदोय ने 36 गेंदों में नाबाद 35 रनों का योगदान दिया.

