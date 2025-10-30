IND-W vs AUS-W: फाइनल में पहुंचने की जंग, भारत को इन खिलाड़ियों से होगी उम्मीद, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ऐसा है रिकॉर्ड

India vs Australia ICC Womens ODI World Cup 2025 Semi Final: हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में भारतीय टीम का आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से सामना होगा. भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर नॉकाउट चरण का टिकट हासिल किया था, लेकिन उसकी असल परीक्षा अब होगी. भारत ने जीत के साथ अपने वर्ल्ड कप अभियान का आगाज किया था. श्रीलंका और पाकिस्तान पर जीत से टीम का मनोबल बढ़ा, लेकिन फिर उसे दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफ लगातार तीन हार का सामना करना पड़ा. अंत में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया और उसकी जीत की गाड़ी पटरी पर लौटी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भारत का वनडे रिकॉर्ड भले ही बेहतर ना हो, लेकिन फैंस के जेहन में 2017 का सेमीफाइनल का मुकाबला होगा, जब हरमन की पारी के दम पर भारत ने जीत दर्ज की थी.

स्मृति मंधाना से उम्मीद, हरमन को संभालनी होगी कमान

भारत को इस नॉकआउट मैच में सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना से उम्मीद होंगी, जिन्होंने 7 पारियों में 60.83 की औसत से 365 रन बनाए हैं. मंधाना मौजूदा वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे अधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज हैं. प्रतिका के चोटिल होकर बाहर होने के बाद टीम में आईं शेफाली कैसा प्रदर्शन करती हैं, यह भी देखना मजेदार होने वाला है. भारत के मध्यक्रम ने अभी तक निराश किया है, लेकिन रिचा घोष ने स्लॉग ओवर में तेजी से रन बटोरकर सनसनी मचाई है. रिचा घोष ने 128.67 की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं, जो मौजूदा टूर्नामेंट में तीसरा सबसे अधिक हैं. हरमनप्रीत कौर भले ही इस टूर्नामेंट में उतनी सफल नहीं हैं. उन्होंने 7 मैचों में सिर्फ 151 रन बनाए हैं. उनका सर्वोच्च स्कोर 70 का है. लेकिन बड़े मैच में कप्तान पर फैंस की निगाहें होंगी. हरमन

दीप्ति को बुनना होगा जाल

दीप्ति शर्मा और श्री चरणी ने अभी तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है. दीप्ति 7 मैचों में 15 विकेट लेकर भारत की सबसे सफल गेंदबाज हैं. जबकि श्रीचरणी ने 11 विकेट झटके हैं. हालांकि, रेणुका और क्रांति ने भी निराश जरूर किया है, जबकि स्नेह राणा का मंहगा साबित होता भारत के लिए चिंता की बात जरूर है. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दीप्ति को एक बार फिर अपना जाल बुनना होगा और विकेट लेने की जिम्मेदारी उन पर होगी.

ऐसा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड

भारत का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतर नहीं है. दोनों देशों के बीच अभी तक 60 वनडे हुए हैं जिसमें भारत सिर्फ 11 जीत पाया है जबकि ऑस्ट्रेलिया ने 49 जीते हैं. लीग स्टेज में भी भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, वो भी 330 का पहाड़ सा स्कोर खड़ा करने के बाद. इस वर्ल्ड कप से पहले भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज खेली थी, ऑस्ट्रेलिया ने 2-1 से अपने नाम किय था, लेकिन सीरीज के तीनों ही वनडे हाई स्कोरिंग रहे थे.

भारत ने साल 2017 में सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और फैंस उम्मीद करेंगे कि एक बार फिर टीम वही प्रदर्शन दोहराए. हरमनप्रीत की 171 रनों की नाबाद पारी के दम पर भारत ने 281 रन बनाए थे और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को 245 पर समेट कर 36 रन से मैच जीता था.

बारिश ने बढ़ा रखी है चिंता

हालांकि, बारिश के चलते फैंस की चिंताएं बढ़ी हुई हैं. बारिश की संभावना मैच के दौरान बनी हुई है. अच्छी बात यह है कि मैच के लिए रिजर्व-डे रखा गया है और अगर गुरुवार को रिजल्ट नहीं आ पाता है तो मैच शुक्रवार को हो सकता है, जिस दिन बारिश का पूर्नामुान नहीं है. लेकिन अगर मौसम ने बेइमानी की और मैच रद्द हुआ तो ऑस्ट्रेलिया लीग स्टेज में अंक तालिका में टॉप पर रहने के चलते फाइनल में पहुंच जाएगा.

