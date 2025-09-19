कुसल मेंडिस ने रचा इतिहास, जल्द ही तोड़ देंगे विराट कोहली का भी वर्ल्ड रिकॉर्ड

Kusal Mendis, Afghanistan vs Sri Lanka: एशिया कप 2025 का एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला बीते कल (18 सितंबर) अफगानिस्तान और श्रीलंका के बीच अबू धाबी में खेला गया. जहां लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंकाई विकेटकीपर सलामी बल्लेबाज कुसल मेंडिस एक बार फिर से प्रचंड लय में नजर आए. उन्होंने पारी का आगाज करते हुए कुल 52 गेंदों का सामना किया. इस बीच 142.30 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 74 रन बनाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान 30 वर्षीय बल्लेबाज ने एक बड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह एशिया कप में टी20 फॉर्मेट के तहत सर्वाधिक बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले दुनिया के संयुक्त रूप से दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं.

पहले स्थान पर टीम इंडिया के पूर्व धाकड़ क्रिकेटर विराट कोहली और श्रीलंकाई मौजूदा स्टार सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका का नाम आता है. जिन्होंने एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में क्रमशः चार-चार बार 50 प्लस की पारी खेली है. इन दोनों बल्लेबाजों के बाद दूसरे स्थान पर कुसल मेंडिस के साथ मोहम्मद रिजवान काबिज हैं. इन दोनों बल्लेबाजों ने क्रमशः तीन-तीन बार 50 प्लस की पारी खेली है.

दो अर्धशतक और कोहली एवं निसांका को पीछे छोड़ देंगे मेंडिस

जारी टूर्नामेंट के लिए श्रीलंकाई टीम ने सुपर-4 में प्रवेश कर लिया है. जहां सभी टीमों को क्रमशः एक दूसरे से तीन-तीन मुकाबले खेलने हैं. यहां प्रदर्शन बढ़िया रहा तो वह फाइनल में भी प्रवेश कर सकते हैं. ऐसे में मेंडिस के पास एशिया कप में फिलहाल करीब चार मुकाबले हैं. जहां वह दो बार 50 प्लस की पारी और खेलने में कामयाब होते हैं तो वह कोहली और निसांका और पीछे छोड़ देंगे एवं एशिया कप के टी20 फॉर्मेट में सर्वाधिक बार 50 प्लस की पारी खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन जाएंगे.

T20I में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले श्रीलंका के बने संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज

यही नहीं कुसल मेंडिस श्रीलंका के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक अर्धशतक लगाने वाले संयुक्त रूप से पहले बल्लेबाज बन गए हैं. खबर लिखे जाने तक मेंडिस और पथुम निसांका ने श्रीलंका के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रमशः 17-17 बार अर्धशतक लगाए हैं.

