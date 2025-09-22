हिंदू धर्म में देवी दुर्गा की सवारी वैसे तो मुख्य रूप से शेर की मानी जाती है लेकिन नवरात्रि में उनका आगमन अलग-अलग वाहन पर होता है. जैसे इस साल देवी दुर्गा हाथी पर सवार होकर आ रही है, जिसे हिंदू धर्म में बेहद शुभ माना गया है. मान्यता है कि माता के हाथी पर आने से विश्व का कल्याण होगा और सुख-समृद्धि फैलेगी. अन्न-धन में वृद्धि होगी. इसी प्रकार इस साल मां दुर्गा पालकी पर सवार होकर अपने लोक को प्रस्थान करेंगी. इसे भी हिंदू धर्म में शुभ संकेत माना गया है. मान्यता है कि पालकी से प्रस्थान करने पर मंगलदायक कार्य संपन्न होते हैं और हर जगह सुख-शांति बनी रहती है.

किस-किस वाहन पर आती हैं मां दुर्गा

पौराणिक मान्यता के अनुसार माता का वाहन हमेशा सप्ताह के वार से तय होता है. कहने का तात्पर्य यह कि यदि नवरात्रि की शुरुआत रविवार या सोमवार से होती है तो माता का वाहन गज या फिर कहें हाथी होता है, जो कि शुभता का संकेत होता है. इसी प्रकार यदि देवी का यह महापर्व मंगलवार या शनिवार के दिन प्रारंभ होता है तो माता घोड़े पर सवार होकर आती हैं जिसे सनातन परंपरा में शुभ नहीं माना जाता है. वहीं जब नवरात्रि का पर्व बृहस्पतिवार अथवा शुक्रवार के दिन शुरू होता है तो माता डोली पर सवार होकर आती हैं. इसका संकेत भी शुभ नहीं माना गया है. हिंदू मान्यता के अनुसार यह अशांति और रोग आदि का संकेत होता है.

मां दुर्गा के प्रस्थान वाहन का संकेत

हिंदू मान्यता के अनुसार यदि माता बृहस्पतिवार को विदा हों या फिर कहें उनका विसर्जन इस दिन हो तो माता पालकी पर सवार होकर जाती हैं, जिसे शुभ माना जाता है.लेकिन रविवार और सोमवार के दिन माता भैंसा पर सवार होकर जाती है, जो अशुभ संकते होता है. मंगलवार और शनिवार के दिन माता घोड़े पर सवार होकर जाती हैं तो उसे आपदा आदि का संकेत माना जाता है. इसी प्रकार बुधवार और शुक्रवार के दिन माता हाथी पर सवार होकर प्रस्थान करती हैं, जिसे बेहद शुभ संकेत माना जाता है.