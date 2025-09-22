GST 2.0: वस्तु एवं सेवा कर (GST) की नई दरें आज से लागू हो गई हैं. नवरात्रि के पहले दिन से लोगों को कई चीजें पहले से कम दाम में मिलेंगी. बड़ी संख्या में खाने-पीने से लेकर टीवी, एटी, फ्रिज और गाड़ियों के दामों में बड़ी कमी आ गई है. नए जीएसटी फ्रेमवर्क के अंतर्गत टैक्स स्लैब की संख्या चार (5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत और 28 प्रतिशत) से घटकर दो (5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत) रह गई है. इसके साथ ही सरकार ने कई ऐसी चीजों पर टैक्स को घटाकर शून्य कई दिया है, जिन पर पहले 5, 12 या 18 प्रतिशत का टैक्स लगता था. वहीं, लग्जरी और सिन गुड्स पर 40 प्रतिशत का टैक्स निर्धारित किया गया है.
ये हो रहा सस्ता: जीएसटी सुधार के तहत सोमवार से अल्ट्रा-हाई टेम्परेचर (यूएचटी) मिल्क, पनीर, छेना (प्री-पैकेज्ड और लेबलड), पिज्जा ब्रेड, खाखरा, चपाती या रोटी, पराठा, कुल्चा और अन्य ब्रेड पर जीएसटी की दर घटकर शून्य हो गई है, जिन पर पहले 5 प्रतिशत जीएसटी लगता था.
इसके अलावा सरकार ने एसी और फ्रिज आदि पर जीएसटी को 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत कर दिया है. वहीं, गाड़ियों पर टैक्स में कटौती की गई है. 350 सीसी और उससे कम की बाइक पर अब जीएसटी घटकर 18 प्रतिशत हो गया है, जो कि पहले 28 प्रतिशत था.
प्रोडक्ट जिन पर शून्य हुआ टैक्स: मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन और स्टेशनरी आइटम्स (शार्पनर, कॉपी, नोटबुक, पेंसिल और अन्य उत्पाद) पर भी टैक्स 12 प्रतिशत से घटकर शून्य हो जाएगा. वहीं, व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर भी टैक्स को शून्य कर दिया गया है, जो कि पहले 18 प्रतिशत था.
GST 2.0 LIVE Updates...
GST New Rate: चीजें जिन पर टैक्स हो गया शून्य
GST 2.0: इन कार कंपनियों ने कर दिया रेट घटाने का ऐलान
मारुति, हुंडई, टाटा समेत ऑटोमोबाइल सेक्टर की करीब सभी बड़ी कंपनियां अपनी कारों के दाम कम करके जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को देने का ऐलान कर चुकी हैं. वहीं, वोल्टास, डायकिन, गोदरेज एप्लायंसेज, पैनासोनिक और हायर जैसी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियां एसी और टीवी आदि की कीमतें कम कर चुकी हैं.
GST New Rate: मिडिल क्लास की बल्ले-बल्ले, कारें हो गई सस्ती
आज से कई कारों के रेट घट गए हैं. इनमें वे कारें हैं, जो ज्यादा मिडिल क्लास के लोग खरीदते हैं. अब 1200 सीसी और 4 मीटर से कम की पेट्रोल गाड़ियों और 1500 सीसी और 4 मीटर से कम की डीजल गाड़ियों पर टैक्स घटकर 18 प्रतिशत हो गया है. इससे ऊपर के सेगमेंट और क्षमता वाली गाड़ियों पर अब 40 प्रतिशत का टैक्स लगेगा, जो कि पहले करीब 50 प्रतिशत होता था.
GST में बदलाव क्यों?
जीएसटी सुधारों का मकसद उपभोक्ताओं के लिए लागत कम करना, व्यापारियों के लिए काम को आसान बनाना और भारतीय व्यवसायों की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है. इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी बूस्ट मिलेगा. सरकार सभी उद्योगों से अपील कर चुकी है कि जीएसटी कटौती का फायदा ग्राहकों को ट्रांसफर करें. इसके लिए केंद्र सरकार ने एक अभियान भी चलाया है. इस कैंपेन के तहत नेता बाजारों में जाकर चीजों के रेट देख रहे हैं.