7 पारी, 515, रन, 1 शतक, 5 अर्धशतक, फिर भी टीम इंडिया में नहीं मिल रहा लगातार जलवा दिखाने का मौका

Dhruv Jurel Has Smashed Six Fifty Plus Scores In His Last Seven Games: भारतीय टीम के युवा स्टार ध्रुव जुरेल को लगातार भारतीय टीम के साथ रखा तो जा रहा है, लेकिन मैदान में जलवा बिखरने का मौका बेहद कम मिल रहा है. शायद यही वजह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में वह अबतक अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए हैं. युवा स्टार को जरूर भारतीय टीम में भरपूर मौके नहीं मिल रहे हैं. मगर घरेलू क्रिकेट में वह लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. मौजूदा समय में वह भारत 'ए' की तरफ से ऑस्ट्रेलिया 'ए' के खिलाफ अनौपचारिक टेस्ट में शिरकत कर रहे हैं. पहले मैच की पहली पारी में ही धमाकेदार शतकीय पारी खेलते हुए उन्होंने सबको अपना दीवाना बना दिया है. 24 वर्षीय स्टार ने लखनऊ में खेले जा रहे इस मुकाबले में छठवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 197 गेंदों का सामना किया. इस बीच 71.06 की स्ट्राइक रेट से 140 रन बनाने में कामयाब रहे. इस दौरान उनके बल्ले से 13 चौके एवं पांच बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

पिछले सात पारियों में 515 रन बना चुके हैं जुरेल

जुरेल के बेहतरीन फॉर्म का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंडिया 'ए' की तरफ से शिरकत करते हुए वह पिछले सात पारियों में 515 रन (80, 68, 94, नाबाद 53, 52, 28 और 140) बना चुके हैं. इस दौरान उनके बल्ले से पांच अर्धशतक, जबकि एक शतक निकला है. इस बीच वह एक बार नाबाद भी रहे हैं.

ध्रुव जुरेल का इंटरनेशनल क्रिकेट करियर

बात करें ध्रुव जुरेल के इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के बारे में तो उन्होंने भारतीय टीम की तरफ से खबर लिखे जाने तक पांच टेस्ट और चार टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस दौरान उनके बल्ले से टेस्ट की आठ पारियों में 36.43 की औसत से 255 और टी20 की तीन पारियों में चार की औसत से 12 रन निकले हैं. जुरेल के नाम टेस्ट क्रिकेट में एक अर्धशतक दर्ज है.

