विज्ञापन
विशेष लिंक

फ्लाइट के पहिए में छुपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा 13 साल का लड़का, हर कोई हैरान, जिंदा कैसे बचा?

एयरलाइन की सुरक्षा और इंजीनियरिंग टीम को लैंडिंग गियर के पास से एक छोटा लाल रंग का स्पीकर भी मिला. इस चौंकाने वाली घटना के बाद, बच्चे को तुरंत संबंधित एजेंसियों के पास पूछताछ के लिए लाया गया. सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, उसी दिन दोपहर को उसे केएएम एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट (RQ-4402) से वापस काबुल भेज दिया गया.

Read Time: 2 mins
Share
फ्लाइट के पहिए में छुपकर काबुल से दिल्ली पहुंचा 13 साल का लड़का, हर कोई हैरान, जिंदा कैसे बचा?
  • दिल्ली हवाई अड्डे पर काबुल से आई फ्लाइट के लैंडिंग गियर में एक 13 साल का बच्चा मिला.
  • बच्चा अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला था और बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर में छिपा था.
  • एयरलाइन सुरक्षा कर्मचारियों ने बच्चे को विमान के पास घूमते हुए देखा और तुरंत पूछताछ की गई.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. काबुल से दिल्ली आई एक फ्लाइट के लैंडिंग गियर में छिपकर एक 13 साल का बच्चा भारत पहुंच गया. यह घटना 21 सितंबर की सुबह करीब 11:10 बजे की है, जब केएएम एयरलाइंस (KAM Airlines) की फ्लाइट (RQ-4401) दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुई. एयरलाइन के सुरक्षा कर्मचारियों ने विमान के पास एक बच्चे को घूमते हुए देखा. पूछताछ करने पर पता चला कि वह अफगानिस्तान के कुंदुज शहर का रहने वाला है और बिना टिकट विमान के लैंडिंग गियर वाले हिस्से में छिपकर आया था.

जांच के दौरान, एयरलाइन की सुरक्षा और इंजीनियरिंग टीम को लैंडिंग गियर के पास से एक छोटा लाल रंग का स्पीकर भी मिला. इस चौंकाने वाली घटना के बाद, बच्चे को तुरंत संबंधित एजेंसियों के पास पूछताछ के लिए लाया गया. सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद, उसी दिन दोपहर को उसे केएएम एयरलाइंस की वापसी फ्लाइट (RQ-4402) से वापस काबुल भेज दिया गया.

यह घटना हवाई अड्डों की सुरक्षा में एक बड़ी चूक की ओर इशारा करती है. यह सवाल उठाती है कि इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद एक बच्चा विमान के बेहद संवेदनशील हिस्से में कैसे छिप गया.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
​​​​​​​Indira Gandhi International Airport, Delhi, Kabul To Delhi, 13 Year Old Child, Child Reaches Delhi From Kabul
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com