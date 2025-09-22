विज्ञापन
यूपी में पिछले कई साल से सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है. बीते 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो 2022 में सबसे कम बारिश हुई थी.  इस दौरान सामान्य से 29 फीसदी कम बारिश हुई.

बारिश के साथ मनेगा दशहरा, मौसम विभाग ने मानसून को लेकर की भविष्यवाणी
  • इस वर्ष देश के कई हिस्सों में भारी बारिश हुई. दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में यमुना नदी भी खतरे के निशान तक पहुंची.
  • उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब में बाढ़ आई, जिससे फसलें नष्ट हुईं और घरों को भारी नुकसान पहुंचा.
  • मौसम विभाग के अनुसार मानसून इस बार भारत से 15 अक्टूबर तक लौटेगा और कई इलाकों में भारी वर्षा हो सकती है.
देश में इस बार कई जगहों पर भारी बारिश हुई. दिल्ली-एनसीआर जैसी जगहों पर भी बारिश के कारण यमुना खतरे के निशान पर रही. उत्तराखंड, हिमाचल और पंजाब तो बाढ़ में डूब गए. फसलें तबाह हो गईं. घर-मकान बह गए. खिलौनों की तरह कार-बाइक तैरते नजर आए. कुदरत का कहर धार्मिक स्थानों पर देखने को मिला. श्री माता वैष्णी देवी धाम में लैंडस्लाइड की घटना को कौन भूल सकता है. ऐसे में सितंबर तक उम्मीद जगी कि अब मानसून लौट जाएगा और बारिश का कहर थम जाएगा. मगर, मौसम विभाग के अनुसार मानसून 15 अक्टूबर तक लौटेगा. इस दौरान कई इलाकों में भारी बारिश हो सकती है. 

इस सप्ताह कहां-कहां होगी बारिश

ऊपर दिए गए मैप से आप समझ सकते हैं कि मानसून कैसे एक तरफ से दूसरी तरफ लौट रहा है. मौसम विभाग ने इसके लौटने की संभावित डेट भी बता दी है. इसके अनुसार, मानसून 15 अक्टूबर तक भारत में रह सकता है. मौसम विभाग के अनुसार, 23-27 सितंबर के दौरान ओडिशा में, 24-27 सितंबर के दौरान झारखंड और 24-27 सितंबर, 2025 के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश और यनम में भारी वर्षा होने की संभावना है. अगले 2-3 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत में भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है. आज पश्चिम मध्य प्रदेश, 25-27 तारीख के दौरान बिहार, 24 और 25 तारीख को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, 22 और 23 तारीख को पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्रों, 24-27 तारीख के दौरान छत्तीसगढ़ और विदर्भ, 23-27 सितंबर के दौरान ओडिशा में अधिकांश या कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ भारी वर्षा की संभावना है. अगले 5 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में गरज के साथ छींटे पड़ने और तेज़ हवाएं (30-40 किमी प्रति घंटे की गति) चलने की संभावना है.

यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश से मानसून लौट रहा है. इसी कारण बारिश का आंकड़ा घटता जा रहा है. अगस्त महीने में सामान्य कोटे से 2% कम बारिश हुई. वहीं 20 सितंबर तक यह आंकड़ा 3% कम हुआ है. अब तक जितनी बारिश होनी चाहिए, उससे कम हुई है. मौसम विभाग का अनुमान है कि यूपी में अक्टूबर के पहले सप्ताह में मानसून की विदाई संभव है. इसका मतलब है कि नवरात्रि और दशहरे पर भी इस बार बारिश होने की संभावना है. पूर्वी यूपी के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जबकि पश्चिमी यूपी में बारिश सामान्य से कम है.

इन जिलों में हुई सामान्य से ज्यादा बारिश

1 जून से लेकर 20 सितंबर तक यूपी के संभल, हमीरपुर, एटा, बिजनौर और फिरोजाबाद में अच्छी बारिश दर्ज की गई. जुलाई में बारिश की कमी रही, लेकिन ये कमी अगस्त में दूर हो गई. एटा में हर बार की तरह ज्यादा बारिश हुई है. इसकी वजह है कि एटा प्रदेश के मध्य-पश्चिम के हिस्से में स्थित है. यहां बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी नमी ज्यादा गुजरती है और बारिश ज्यादा कराती है.  यूपी में पिछले कई साल से सामान्य से कम बारिश दर्ज की जा रही है. बीते 5 साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो 2022 में सबसे कम बारिश हुई थी.  इस दौरान सामान्य से 29 फीसदी कम बारिश हुई. वहीं, 2023 में सामान्य से 17 फीसदी कम बारिश दर्ज की गई. साल- 2024 में सामान्य बारिश में कोई अंतर नहीं रहा.
 

