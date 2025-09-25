IND vs BAN: कुलदीप यादव ने रचा इतिहास, मुथैया मुरलीधरन का महारिकॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट को चौंकाया

India vs Bangladesh : भारतीय क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अपने दूसरे मैच में बांग्लादेश को 41 हरा दिया. दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए मैच में भारत ने जीत के लिए 169 रन का लक्ष्य दिया था. बांग्लादेश 19.3 ओवर में 127 रन पर सिमट गई. 169 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और टीम का स्कोर जब 4 था, जसप्रीत बुमराह ने तंजीद हसन को आउट कर दिया. तीसरे नंबर पर आए परवेज हुसैन इमोन ने सलामी बल्लेबाज सैफ हसन के साथ दूसरे विकेट के लिए 42 रन जोड़े. परवेज 21 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद नियमित अंतराल पर विकेट गिरे.

लगातार गिरते विकेटों के बीच सलामी बल्लेबाज सैफ हसन ने 51 गेंद पर 5 छक्के और 3 चौके की मदद से 69 रन की पारी खेली. उनका अकेला संघर्ष बांग्लादेश की जीत के लिए पर्याप्त नहीं था. सैफ और परवेज को छोड़ तीसरा कोई भी बल्लेबाज दो अंकों में नहीं पहुंच सका. पूरी टीम 19.3 ओवर में 127 पर सिमट गई.

कुलदीप यादव ने रचा इतिहास

इस मैच में कुलदीप यादव ने कमाल की गेंदबाजी की और तीन विकेट लेने में सफल रहे. कुलदीप ने तीन विकेट लेकर एक खास कमाल अपने करियर में कर दिया है. कुलदीप यादव टी-20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा बार एक मैच में 3 विकेट लेने के मामले में संयुक्त रूप से पहले नंबर पर पहुंच गए हैं. वहीं, एशिया कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में कुलदीप ने मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है.

मुथैया मुरलीधरन का रिकॉर्ड टूटा

एशिया कप के इतिहास में कुलदीप यादव सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में दूसरे नंबर पर आ गए हैं. कुलदीप के नाम 31 विकेट दर्ज है. वहीं, इस मामले में सबसे आगे लसिथ मलिंगा हैं जिनके नाम 33 विकेट लेने का कमाल दर्ज है. मुरलीधरन ने एशिया कप के इतिहास में 30 विकेट लिए थे.

एशिया कप में सबसे ज्यादा विकेट (Most Wickets in Asia Cup History)

33 - लसिथ मलिंगा

31 - कुलदीप यादव

30 - एम मुरलीधरन

29-रविन्द्र जड़ेजा

28- शाकिब अल हसन