कुलदीप यादव का तांडव, अश्विन से लेकर मोहम्मद आमिर तक, एक झटके में इन 13 दिग्गजों का तोड़ दिया रिकॉर्ड

Kuldeep Yadav, India vs United Arab Emirates: कुलदीप यादव ने मोहम्मद आमिर और रविचंद्रन अश्विन समेत 13 खिलाड़ियों को T20I क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया है.

  • कुलदीप यादव ने भारत और UAE के बीच एशिया कप 2025 में 2.1 ओवर में चार विकेट लिए और प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए
  • उन्होंने टी20 इंटरनेशनल में कुल 73 विकेट लेकर जोश हेजलवुड और इमाद वसीम के बराबर रिकॉर्ड हासिल किया है
  • कुलदीप ने टी20 क्रिकेट में 41 मैचों में 13.4 की औसत से 73 विकेट चटकाए हैं, जिसमें दो बार पांच विकेट लिए हैं
Kuldeep Yadav, India vs United Arab Emirates: कुलदीप यादव ने कमाल कर दिया है. एशिया कप 2025 का दूसरा मुकाबला 10 सितंबर को भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया. जहां गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव जबर्दस्त लय में नजर आए. उन्होंने अपनी टीम के लिए कुल 2.1 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच 3.20 इकॉनमी की से सात रन खर्च करते हुए चार विकेट चटकाने में कामयाब रहे. मैच के दौरान उनके शिकार विपक्षी टीम के कप्तान मोहम्मद वसीम (19) के अलावा विकेटकीपर बल्लेबाज राहुल चोपड़ा (03), हर्षित कौशिक (02) और हैदर अली (01) बने. इस बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया. 

कुलदीप यादव ने एक झटके में 13 लोगों को छोड़ दिया पीछे 

संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ कहर बरपाती गेंदबाजी करते हुए कुलदीप यादव ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दो नहीं बल्कि कुल 13 खिलाड़ियों को सर्वाधिक विकेट चटकाने के मामले में पीछे छोड़ दिया है. यहां कई बड़े नाम भी शामिल है. जिसमें मोहम्मद आमिर और रविचंद्रन अश्विन का नाम प्रमुख है. 

कुलदीप यादव ने जिन खिलाड़ियों का तोड़ा रिकॉर्ड, उनके नाम 

69 - इश्तियाक अहमद - सऊदी अरब
70 - लुंगी एनगिडी - दक्षिण अफ्रीका 
70 - मोहम्मद नवाज - पाकिस्तान 
70 - यासिम मुर्तजा - हांगकांग
71 - मोहम्मद आमिर - पाकिस्तान 
71 - बर्नार्ड शोल्ट्ज - नामीबिया
71 - डी मैसुरिया - बोत्सवाना
72 - हसन अली - पाकिस्तान 
72 - अकील हुसैन - वेस्टइंडीज 
72 - अक्षर पटेल - भारत 
72 - रविचंद्रन अश्विन - भारत 
72 - जहूर खान - UAE
72 - साद बिन जफर - कनाडा

जोश हेजलवुड और इमाद वसीम की बराबरी की 

यही नहीं कुलदीप यादव ने टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट चटकाने में ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड और पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर इमाद वसीम की बराबरी कर ली है. इन दोनो गेंदबाजों ने क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में क्रमशः 73-73 विकेट चटकाए हैं. वहीं कुलदीप यादव के नाम भी कल के मुकाबले के बाद 73 विकेट हो गए हैं. 

30 वर्षीय चाइनामैन स्पिनर ने भारतीय टीम के लिए टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में खबर लिखे जाने तक 41 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 40 पारियों में 13.4 की औसत से 73 सफलता प्राप्त की हुई है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में उन्होंने दो बार पांच विकेट चटकाने का कारनामा किया है. यहां एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन 17 रन खर्च कर पांच विकेट है. 

