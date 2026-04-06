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14 minutes ago

Kolkata Knight Riders vs Punjab Kings LIVE Score, IPL 2026: कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस के दौरान बेहद ही चौंकाने वाला फैसला लिया है. मैच पर बारिश का साया है और उन्होंने ओवरकास्ट कंडिशन, जिसमें बैटिंग मुश्किल होती है, उसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. कोलकाता के कप्तान ने बताया कि टीम दो बदलाव के साथ उतरी है क्योंकि दो खिलाड़ी चोटिल है. अजिंक्य रहाणे ने टॉस के दौरान कहा कि पिछले मैच के दौरान कैच लेते समय वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए थे. इसके अलावा सुनील नरेन को निगल हुआ है. इसका मतलब है कि टीम दोनों फ्रंटलाइन स्पिनर के बिना उतर रही है जबकि श्रेयस अय्यर ने बताया कि उनकी टीम ने कोई बदलाव नहीं किया है. (Live Scorecard)

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पंजाब किंग्स प्लेइंग इलेवन: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग इलेवन: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी.

Apr 06, 2026 19:12 (IST)
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KKR vs PBKS Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन

पंजाब किंग्स प्लेइंग इलेवन: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), कूपर कोनोली, नेहल वढेरा, शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल

कोलकाता नाइट राइडर्स प्लेइंग इलेवन: फिन एलन, अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, नवदीप सैनी, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी.

Apr 06, 2026 19:07 (IST)
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KKR vs PBKS Live Score: कोलकाता में दो बदलाव

अजिंक्य रहाणे ने टॉस के दौरान बताया कि पिछले मैच के दौरान कैच लेते समय वरुण चक्रवर्ती चोटिल हो गए थे. इसके अलावा सुनील नरेन को निगल हुआ है. इसका मतलब है कि टीम दोनों फ्रंटलाइन स्पिनर के बिना उतर रही है जबकि श्रेयस अय्यर ने बताया कि उनकी टीम ने कोई बदलाव नहीं किया है. 

Apr 06, 2026 19:05 (IST)
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KKR vs PBKS Live Score: कोलकाता ने चुनी बैटिंग

कोलकाता नाइट राइडर्स के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने टॉस के दौरान बेहद ही चौंकाने वाला फैसला लिया है. मैच पर बारिश का साया है और उन्होंने ओवरकास्ट कंडिशन, जिसमें बैटिंग मुश्किल होती है, उसमें टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है. कोलकाता के कप्तान ने बताया कि टीम दो बदलाव के साथ उतरी है क्योंकि दो खिलाड़ी चोटिल है.

Apr 06, 2026 18:16 (IST)
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KKR Vs PBKS LIVE Score: क्या है ताजा अपडेट

अभी तक कोलकाता में कोई भारी बारिश नहीं हुई है. हालांकि, मौसम रिपोर्ट के अनुसार बारिश होने की पूरी संभावना है. टॉस के समय में अब बस 1 घंटे से थोड़ा ज़्यादा समय बचा है. मैच 7:30 PM IST पर शुरू होने वाला है.

Apr 06, 2026 18:16 (IST)
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KKR Vs PBKS LIVE Score: कैसी रहेगा मौसम

AccuWeather के अनुसार, आने वाले कुछ घंटों में कोलकाता में तूफ़ान और बारिश आ सकती है, जो आज रात बाद में मज़ा किरकिरा कर सकती है. शाम 6 बजे से रात 9 बजे के बीच लगभग 50% बारिश होने का अनुमान है.

Apr 06, 2026 18:15 (IST)
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KKR Vs PBKS LIVE Score: कैसी रहेगी पिच

पहले मैच में पिच से गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल रही थी. कटर्स का असरदार तरीके से इस्तेमाल किया जा सका. नीतीश कुमार रेड्डी ने इसे थोड़ा "दो-पेस" वाला बताया. दोपहर में हुई बारिश की वजह से आउटडोर प्रैक्टिस के दोनों सेशन रद्द हो गए, और सोमवार को मैच शुरू होने के समय के आस-पास छिटपुट आंधी-तूफ़ान आने की उम्मीद है.

Apr 06, 2026 18:13 (IST)
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KKR Vs PBKS LIVE Score: हेड-टू-हेड रिकॉर्ड

कोलकाता और पंजाब 35 बार भिड़े हैं. इस दौरान कोलकाता ने 21 मैच जीते हैं जबकि पंजाब ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मैच का कोई नतीजा नहीं आया है. रिकॉर्ड कोलकाता के पक्ष मे हैं.

Apr 06, 2026 18:12 (IST)
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KKR Vs PBKS LIVE Score: ऐसी है दोनों टीमें

ऐसी हैं दोनों टीमें

पंजाब किंग्स टीम: प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, श्रेयस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, नेहल वढेरा, मार्कस स्टोइनिस, मार्को जानसन, जेवियर बार्टलेट, विजयकुमार विशक, अर्शदीप सिंह, युजवेंद्र चहल, प्रियांश आर्य, विष्णु विनोद, सूर्यांश शेडगे, प्रवीण दुबे, हरप्रीत बराड़, यश ठाकुर, अजमतुल्लाह उमरजई, बेन द्वारशुइस, लॉकी फर्ग्यूसन, मिशेल ओवेन, हरनूर सिंह, मुशीर खान, पाइला अविनाश, विशाल निशाद

कोलकाता नाइट राइडर्स टीम: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), कैमरून ग्रीन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, रमनदीप सिंह, अनुकूल रॉय, सुनील नरेन, वरुण चक्रवर्ती, वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी, फिन एलन, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, सौरभ दुबे, रोवमैन पॉवेल, राहुल त्रिपाठी, टिम सीफर्ट, नवदीप सैनी, सार्थक रंजन, रचिन रवींद्र, प्रशांत सोलंकी, मथीशा पथिराना। उमरान मलिक, दक्ष कामरा.

Apr 06, 2026 18:11 (IST)
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KKR Vs PBKS LIVE Score: कोलकाता vs पंजाब की भिड़ंत

कोलकाता के ईडन गार्डन में आज होम टीम कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला खेला जाना है. पंजाब किंग्स ने अपने दोनों मैच जीते हैं जबकि कोलकाता को दोनों मुकाबले में हार मिली है. ऐसे में आज कोलकाता अपनी पहली जीत दर्ज करना चाहेगी. जबकि पंजाब की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाने पर होगी.

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