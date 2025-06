VIDEO: ऐसी क्या वजह बनी जो पंत के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए केएल राहुल?

KL Rahul Welcomes Rishabh Pant To Dressing Room By Folding Hands: इंग्लैंड के खिलाफ लीड्स में खेले जा रहे पहले टेस्ट मुकाबले की पहली पारी में ही टीम इंडिया के यंगिस्तान ने अपने जुझारू खेल से हर किसी को अपना दीवाना बना दिया है. पहले दिन की समाप्ति के बाद जब शुभमन गिल और ऋषभ पंत नाबाद ड्रेसिंग रूम में लौटे तो उन्हें देख स्टाफ से लेकर सीनियर खिलाड़ी तक, हर कोई खुशी से झूम उठा. टीम के अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल को विशेषकर युवा खिलाड़ियों की सराहना करते हुए पाया गया. सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जिसमें वह दिन की समाप्ति के बाद ड्रेसिंग रूम की गेट पर गिल और पंत का हौसला अफजाई करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दौरान उन्होंने पंत की विशेषकर सराहना की. उन्हें हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया.

पांच मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 20 जून से लीड्स में खेला जा रहा है. यहां टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार हुई है. टीम ने पहले दिन की समाप्ति तक तीन विकेट के नुकसान पर 359 रन बना लिए हैं. कप्तान शुभमन गिल चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 175 गेंद में 127, जबकि विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए 102 गेंद में 65 रन बनाकर नाबाद हैं.

TEAM INDIA WELCOMING PANT AND GILL AFTER STUMPS ON DAY 1.



- KL Rahul with a special welcome for Pant. 🤣pic.twitter.com/8HC58iUzln