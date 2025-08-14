विज्ञापन
गड्डी वाले नोट गिनने से पहले देख लें ये वीडियो, नहीं तो लग सकता है चूना, देखकर चौंक जाएंगे आप

इंटरनेट पर वायरल हुआ एक वीडियो, जिसमें 500 रुपये के नोटों की गड्डी में ऐसे जाल बिछाया गया कि, गिनने वाले को सीधा हजार रुपये का चूना लग जाए.

गड्डी वाले नोट गिनने से पहले देख लें ये वीडियो, नहीं तो लग सकता है चूना, देखकर चौंक जाएंगे आप
नोटों की गिनती में हजार का स्कैम, 500 की गड्डी में ये चालाकी देख दंग रह जाएंगे आप

500 Note Bundle Scam: आज के डिजिटल युग में भले ही UPI का ज़ोर हो, लेकिन नकद लेनदेन अब भी आम है. खासकर जब बात बड़ी रकम की हो, तब लोग कैश को ज्यादा भरोसेमंद मानते हैं, लेकिन क्या हो अगर 500 की गड्डी में ही कोई चालाकी कर जाए? इंटरनेट पर वायरल हो रहे एक वीडियो ने लाखों लोगों की आंखें खोल दी हैं.

नोटों की गिनती में स्कैम (fake note counting trick)

वीडियो में एक शख्स 500-500 रुपये की गड्डी हाथ में लेकर कहता है, 50 हजार की थप्पी, पूरे 100 नोट, लेकिन जैसे ही वह गिनना शुरू करता है, उसे गिनती में गड़बड़ लगती है. वह नोट पलटता है और देखता है कि दो नोटों को बड़ी चतुराई से इस तरह मोड़ा गया है कि, वो गिनने में चार लग रहे हैं...यानी सीधा 1000 रुपये का नुकसान.

वायरल नोट स्कैम वीडियो (viral 500 rupee scam video)

इस स्कैम की सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये बैंक से नहीं, बल्कि किसी प्राइवेट व्यक्ति की कलाकारी हो सकती है, यानी अगर आपने गड्डी बैंक से नहीं ली है, तो जांचना बेहद जरूरी है. वीडियो को X (पहले ट्विटर) पर @Lollubee नाम के यूजर ने पोस्ट किया है और लिखा, नया Scam...कृपया सावधान रहें. अब तक इस वीडियो को 3 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 2000 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं.

500 की गड्डी वाला स्कैम (note ginti ka fraud)

कमेंट सेक्शन में लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, इतना दिमाग लाते कहां से हैं? वहीं, एक अन्य ने कहा, पुराना स्कैम है ये, हमेशा दूसरी तरफ से भी नोट गिनना चाहिए. एक यूजर ने जानकारी देते हुए बताया, मैं हमेशा गांधी जी की तस्वीर देखकर नोट गिनता हूं. अगर एक भी नोट में फोटो गायब हो, तो समझ जाओ गड़बड़ है. इस वीडियो का सीधा संदेश है. नकदी को आंख मूंदकर स्वीकार न करें. नोट गिनने में जल्दबाज़ी न करें और हमेशा दोनों तरफ से नोट गिनें, ताकि ऐसे स्कैम से खुद को बचाया जा सके.

