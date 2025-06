धोनी नहीं दुनिया अब ऋषभ पंत को रखेगी याद, SENA देशों के खिलाफ रचा इतिहास

Rishabh Pant Created History: भारतीय क्रिकेट टीम के होनहार विकेटकीपर खिलाड़ी ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है. वह SENA देशों (दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया) के खिलाफ उनकी जमीं पर बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि पूर्व कप्तान एमएस धोनी के नाम दर्ज थी. जिन्होंने SENA देशों के खिलाफ उनकी जमीं पर भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में 1731 रन बनाए थे. मगर 27 वर्षीय मौजूदा विकेटकीपर खिलाड़ी ने उन्हें पीछे छोड़ दिया है. खबर लिखे जाने तक पंत ने SENA देशों के खिलाफ उनकी जमीं पर 1734* रन बनाए हैं.

1734* रन - ऋषभ पंत

1731 रन - एमएस धोनी

1099 रन - फारुख इंजीनियर

785 रन - सैयद किरमानी

627 रन - किरण मोरे

HISTORY CREATED BY RISHABH PANT.



- Pant has most Test runs as an Asian Wicketkeeper in SENA countries. 🤯 pic.twitter.com/erfvuscXsp