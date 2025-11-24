IND vs SA ODI Series: इस कारण रोहित शर्मा को नहीं, केएल राहुल को दी गई वनडे टीम की कप्तानी ? ये है असली वजह

IND vs SA ODI Series: सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल को दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे श्रृंखला के लिए रविवार को भारतीय टीम का कप्तान नियुक्त किया गया जबकि अनुभवी ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा लगभग आठ महीने बाद सफेद गेंद की टीम में वापसी करेंगे. नियमित कप्तान शुभमन गिल को कोलकाता में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के दौरान गर्दन में चोट लगने के कारण श्रृंखला से बाहर होने के बाद राहुल को टीम की बागडोर सौंपी गई.

इस कारण केएल राहुल को बनाया गया वनडे टीम का कप्तान

राहुल को कप्तानी छोटी सीरीज को ध्यान में रखकर दी गई है. बीसीसीआई के एक सूत्र ने गोपनीयता की शर्त पर पीटीआई को बताया, ‘‘राहुल को एक बार ही कप्तानी सौंपी गई है और इसे उसी रूप में देखा जाना चाहिए. ऋषभ (पंत) के नाम पर विचार नहीं किया गया क्योंकि उन्होंने पिछले एक साल में केवल एक ही वनडे खेला है. चयनकर्ताओं को उम्मीद है कि शुभमन गिल की गर्दन की चोट ठीक हो जाएगी और वह न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में होने वाली तीन वनडे मैचों की सीरीज में वापसी करेंगे. ''

विकेटकीपर बल्लेबाज पंत इस श्रृंखला के लिए उप कप्तान होंगे. यह सीरीज 30 नवंबर को रांची में शुरू होगी और इसके बाद रायपुर (तीन दिसंबर) और विशाखापत्तनम (छह दिसंबर) में मैच होंगे. जडेजा अंतिम दफा वनडे में मार्च में दुबई में न्यूजीलैंड के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में खेले थे. उनकी वापसी इसलिए संभव हुई क्योंकि बाएं हाथ के स्पिन ऑलराउंडर अक्षर पटेल को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है.

अक्षर हाल में भारतीय टीम के ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे जिससे उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज से आराम दिया गया है. यह 31 वर्षीय खिलाड़ी साउथ अफ्रीका के खिलाफ ईडन गार्डन्स टेस्ट में भारत की चार स्पिनर वाली योजना (कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर और जडेजा) का हिस्सा था.

कुलदीप और सुंदर दोनों को एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया है. हालाकि मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को 2023 विश्व कप फाइनल (अहमदाबाद) के बाद अब भी वनडे में वापसी के लिए इंतजार करना होगा। वह इस समय दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला खेल रहे हैं। उन्हें कार्यभार प्रबंधन के तहत आराम दिया गया है. बुमराह हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांच मैचों की टी20 इंटरनेशनल में खेले थे. वह उस राष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा थे जो दुबई में एशिया कप और वेस्टइंडीज के खिलाफ दो मैच की घरेलू टेस्ट सीरीज में खेली थी. सिराज को भी कोलकाता और गुवाहाटी में दो टेस्ट खेलने के बाद आराम दिया गया है.

यशस्वी जायसवाल को आगामी सीरीज में अपने एकमात्र वनडे मैचों की संख्या बढ़ाने का मौका मिल सकता है और वह पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत भी कर सकते हैं. जायसवाल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में तो थे, लेकिन उन्हें खेलने का मौका नहीं मिला क्योंकि गिल ने रोहित के साथ पारी का आगाज किया था. टेस्ट और टी20 से संन्यास लेने वाले विराट कोहली को भी टीम में शामिल किया गया है.

रुतुराज गायकवाड़ को भी टीम में जगह मिली। इस खिलाड़ी ने हाल में राजकोट में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ अनौपचारिक वनडे सीरीज में भारत ए की ओर से प्रभावशाली प्रदर्शन कर चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा,

तीन मैचों में गायकवाड़ ने 117, नाबाद 68 और 25 रनों की पारिया खेलीं. उन्हें इसलिए शामिल किया गया है क्योंकि गिल और उप कप्तान श्रेयस अय्यर दोनों ही चोट से उबर रहे हैं. गायकवाड़ अब तक छह वनडे खेल चुके हैं और उनका आखिरी वनडे 2023 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ था. तेज गेंदबाजी विभाग का नेतृत्व हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा और ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी करेंगे.

भारत की वनडे टीम:

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान, विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, नीतीश कुमार रेड्डी, हर्षित राणा, रुतुराज गायकवाड़, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, ध्रुव जुरेल