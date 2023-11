World Cup 2023: केएल राहुल ने 62 गेंद पर शतक जमाकर रचा इतिहास, तोड़ दिया रोहित शर्मा का रिकॉर्ड

वैसे, वनडे वर्ल्ड कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के नाम हैं. मैक्सवेल ने 40 गेंद पर शतक लगाने में सफलता पाई थी. इसी वर्ल्ड कप में मैक्सवेल ने 40 गेंद पर शतक लगाया था.

वनडे वर्ल्ड कप ( Fastest century for India in World Cups) में भारत के लिए सबसे तेज शतक (गेंदों के हिसाब से)

62 - केएल राहुल Vs NED, (12 नवंबर 2023)

63 - रोहित शर्मा Vs AFG, 2023

81 - वीरेंद्र सहवाग vs बरमूडा, 2007

83 - विराट कोहली बनाम BAN, 2011

वहीं, नीदरलैंड्स के खिलाफ मैच में श्रेयस अय्यर ने 94 गेंद पर 128 रन की पारी खेली, अय्यर नाबाद रहे. अपनी पारी में अय्यर ने 10 चौके और 5 छक्के लगाए. इसके अलावा राहुल ने 64 गेंद पर 102 रन बनाए. राहुल आखिरी ओवर में आउट हुए. अपनी पारी में केएल राहुल ने 11 चौके और 4 छक्के लगाने में सफलता पाई.

अय्यर और राहुल की धुआंधार पारी के दम पर भारत ने 410 रनों का स्कोर खड़ा किया. वर्ल्ड कप के इतिहास में भारत का यह दूसरा सबसे बड़ा टीम टोटल है. रोहित ने 61 रन, गिल ने 51 रन और कोहली ने 51 रन की पारी खेली, सूर्यकुमार यादव 2 रन बनाकर नाबाद थे. भारत के कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था.