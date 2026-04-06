विज्ञापन
विशेष लिंक
WAR UPDATE

KKR vs PBKS, IPL Match Today: ईडन गार्डन्स की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, बल्लेबाज मचाएंगे तहलका या गेंदबाजों का होगा जलवा ?

Kolkata Weather Report: पंजाब किंग्स को हराना केकेआर के लिए आसान नहीं होने वाला है. पंजाब सीजन के अपने दोनों मुकाबले जीतकर अंकतालिका में चौथे स्थान पर है.

Read Time: 4 mins
Share
KKR vs PBKS, IPL Match Today: ईडन गार्डन्स की पिच क्या असर दिखाएगी, मौसम कैसा रहेगा, बल्लेबाज मचाएंगे तहलका या गेंदबाजों का होगा जलवा ?
Kolkata pitch Report: केकेआर और पंजाब के बीच अहम मुकाबला

KKR vs PBKS, IPL Match Today: आईपीएल 2026 का 12वां मुकाबला कोलकाता नाइड राइडर्स और पंजाब किंग्स  के बीच  कोलकाता के इडेन गार्डन्स में खेला जाएगा. अपने घरेलू मैदान में पंजाब किंग्स को हराकर 2 अंक लेना केकेआर के लिए बड़ी चुनौती है. कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए आईपीएल 2026 की शुरुआत अच्छी नहीं रही है. केकेआर अपने शुरुआती दोनों मैच गंवाकर अंकतालिका में नौवें स्थान पर मौजूद है. केकेआर को अपने पहले मुकाबले में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस से 6 विकेट से हार का सामना करना पड़ा था. 

वहीं अपने घरेलू मैदान इडेन गार्डन्स में केकेआर सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 65 रन से हारी थी. ऐसे में पंजाब किंग्स के खिलाफ होने वाला सीजन का तीसरा मुकाबला केकेआर के लिए बेहद अहम है. अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली केकेआर श्रेयस अय्यर की कप्तानी वाली पंजाब को हराकर सीजन की अपनी पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी.

पंजाब किंग्स को हराना केकेआर के लिए आसान नहीं होने वाला है. पंजाब सीजन के अपने दोनों मुकाबले जीतकर अंकतालिका में चौथे स्थान पर है. पंजाब की बल्लेबाजी विस्फोटक है तो गेंदबाजी घातक है. बल्लेबाजी में पंजाब की ताकत दोनों ओपनर (प्रियांश आर्य और प्रभसिमरन सिंह) के साथ ही कूपर कोनोली और श्रेयस अय्यर हैं. गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह, जेवियर बार्टलेट, विजय कुमार वैशाक और युजवेंद्र चहल हैं. मार्को जानसेन और मार्क्स स्टॉयनिस टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी को संतुलित बनाते हैं. इस तरह पंजाब की टीम बेहद संतुलित और मजबूत है.

केकेआर को अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों ही क्षेत्र में सुधार की जरूरत है. बल्लेबाजी में कप्तान रहाणे और अंगकृष रघुवंशी के अलावा कुछ हद तक रिंकू सिंह के बल्ले से रन आए हैं. वहीं गेंदबाजी कमजोर है.पंजाब के खिलाफ केकेआर को टीम के रूप में दमदार प्रदर्शन ही 2 अंक दिला पाएगा.

ईडन गार्डन्स की पिच क्या असर दिखाएगी
पिच की बात करें तो ईडन गार्डन्स की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है.  तेज आउटफील्ड के कारण रन बनाना आसान रहता है. यहां की सतह सपाट होती है और गेंद अच्छे से बल्ले पर आती है, जिससे बल्लेबाज खुलकर खेल पाते हैं. मैच की शुरुआत में तेज गेंदबाजों को थोड़ी मदद मिल सकती है, लेकिन जैसे-जैसे खेल आगे बढ़ता है, पिच धीमी हो जाती है और स्पिन गेंदबाज असर दिखाने लगते हैं. छोटी बाउंड्री और ओस के कारण यहां लक्ष्य का पीछा करना अक्सर आसान होता है.

कोलकाता का कैसा रहेगा मौसम
मौसम का मिजाज केकेआर और पीबीकेएस को परेशान कर सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक, केकेआर-पीबीकेएस मुकाबले पर मौसम का असर पड़ सकता है. शहर में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है और बारिश होने के आसार हैं. बारिश के साथ ही तेज हवाएं और आंधी-तूफान भी मैच में रुकावट डाल सकते हैं. शाम 7:00 बजे से 8:00 बजे के बीच बारिश की संभावना 40 प्रतिशत है, जो अगले घंटे में बढ़कर 50 प्रतिशत हो जाएगी और रात में धीरे-धीरे कम हो जाएगी. ऐसे हालात में मैच छोटा किए जाने की संभावना बढ़ जाती है.

केकेआर और पंजाब- हेड टू हेड
दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 35 मुकाबले खेले गए हैं. इसमें केकेआर का पलड़ा भारी है. केकेआर ने 21 मैचों में जीत दर्ज की है, जबकि पंजाब किंग्स ने 13 मैच जीते हैं। दोनों टीमों के बीच एक मुकाबला रद्द हो गया था. 

केकेआर की संभावित प्लेइंग इलेवन: अजिंक्य रहाणे (कप्तान), फिन एलन, अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), सी ग्रीन, आरके सिंह, रमनदीप सिंह, एसपी नरेन, वैभव अरोड़ा, वरुण चक्रवर्ती, कार्तिक त्यागी, ब्लेसिंग मुजरबानी

पंजाब किंग्स की संभावित प्लेइंग: प्रियांश आर्य, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, एस अय्यर (कप्तान), शशांक सिंह, एमपी स्टोइनिस, एम जानसेन, जेवियर बार्टलेट, अर्शदीप सिंह, विजयकुमार वैशाख, युजवेंद्र चहल

ये भी पढ़ें-  IPL 2026 Points Table: RCB vs CSK: विराट कोहली का T-20 में तहलका, बना दिया World record, ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज

ये भी देखें- Video: जिसके लिए कभी स्वागत में झुकाया था सिर, अब उस सरफराज खान की पारी देख खुश हुए विराट कोहली, दिया ऐसा रिएक्शन

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Indian Premier League 2026, Kolkata Knight Riders, Punjab Kings, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now