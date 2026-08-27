Kieron Pollard ने T20 क्रिकेट में फिर रचा इतिहास, Jos Buttler को पीछे छोड़ बने नंबर-1 बल्लेबाज

वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर कीरोन पोलार्ड ने T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया. पोलार्ड ने फॉर्मेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में जोस बटलर के 14,890 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए फिर से पहला स्थान हासिल कर लिया है. इस साल की शुरुआत में, पोलार्ड ने T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ा था, लेकिन वे ज्यादा समय तक टॉप पर नहीं रह पाए क्योंकि अगस्त में बटलर ने यह जगह हासिल कर ली थी. हालांकि, कैरेबियन प्रीमियर लीग (CPL) में सेंट लूसिया किंग्स के खिलाफ मैच के दौरान त्रिनबागो नाइट राइडर्स के लिए खेलते हुए पोलार्ड ने 26 गेंदों में 65 रन बनाकर यह रिकॉर्ड फिर से अपने नाम कर लिया.

सेंट लूसिया किंग्स पॉइंट्स टेबल में फिर टॉप पर

गुरुवार को सेंट लूसिया किंग्स ने शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए त्रिनबागो नाइट राइडर्स पर 36 रनों से बड़ी जीत दर्ज की और कैरेबियन प्रीमियर लीग पॉइंट्स टेबल में फिर से पहला स्थान हासिल किया. पहले बल्लेबाज़ी करते हुए, किंग्स ने अपने 20 ओवरों में 211/4 का विशाल स्कोर बनाया, जो टूर्नामेंट में उनका दूसरा 200 से ज्यादा का स्कोर था.

सीफर्ट और पूरन ने भी दिखाया दम

टिम सीफर्ट ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 61 गेंदों में नाबाद 105 रन (आठ चौके और पांच छक्के) बनाए. कामिल पूरन ने 17 गेंदों में तेज 25 रन बनाकर टीम को जबरदस्त शुरुआत दिलाई, जिससे किंग्स पावरप्ले में 64/1 का स्कोर बनाने में सफल रहे. सीफ़र्ट और पूरन ने ओपनिंग विकेट के लिए सिर्फ़ 34 गेंदों में 60 रन जोड़े.

जॉन कैंपबेल ने 17 गेंदों में तेज 27 रन बनाकर स्कोरिंग रेट को ऊंचा रखा और सीफ़र्ट के साथ 38 गेंदों में 75 रनों की साझेदारी की. इसके बाद चरित असलंका ने मिडिल ओवरों में मज़बूत साथ दिया और 51 रनों की साझेदारी के दौरान 21 गेंदों में अहम 33 रन (दो चौके और तीन छक्के) बनाए. एक प्रेस रिलीज के मुताबिक, सीफ़र्ट ने आखिरी ओवर में 57 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और शानदार बल्लेबाज़ी का प्रदर्शन किया.

212 रनों के लक्ष्य का बचाव करते हुए, कप्तान रोस्टन चेज़ ने आठवें ओवर में ही विरोधी टीम की जीत की उम्मीदों को लगभग खत्म कर दिया. चेस ने पांच गेंदों में तीन विकेट लिए- सुनील नरेन, मैथ्यू ब्रीट्ज़के और निकोलस पूरन को आउट करके- जिससे मैच का रुख पूरी तरह किंग्स के पक्ष में हो गया. इसके बाद मैथ्यू फोर्ड ने कीरोन पोलार्ड की 65 रन (26 गेंदों में, छह चौके और पांच छक्के) की आक्रामक पारी को एक शानदार रिटर्न कैच के साथ खत्म किया.

किंग्स के गेंदबाजों ने दबाव बनाए रखा और नाइट राइडर्स को 175 रन पर रोक दिया. इस शानदार जीत के साथ, सेंट लूसिया किंग्स पॉइंट्स टेबल में फिर से नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई और इस सीजन में आठ अंक तक पहुंचने वाली दूसरी टीम बन गई. अब किंग्स का मुकाबला 3 सितंबर, 2026 को बासेटेरे में सेंट किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स से होगा.

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