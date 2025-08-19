Asia Cup 2025: 'पर्पल कैप' होना भी प्रसिद्ध कृष्णा को नहीं दिला सका टीम में जगह, इस 'गंभीर वजह' से रेस में पीछे छूट गए

चर्चा एशिया कप (Asia Cup 2025) के लिए भारतीय टीम में ऐलान से बहुत पहले से ही थी कि कहीं 'गंभीर के चहते' सुपर परफॉरमर तो भारी नहीं पड़ जाएंगे? और आखिर में हुआ भी यही कि इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने और पर्पल कैप हासिल करने वाले प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) पीछे छूट गए, जबकि हर्षित राणा (Harshit Rana) बाजी मार गए. हालांकि, राणा इंग्लैंड के खिलाफ जनवरी में भारत की आखिरी टी20 सीरीज का हिस्सा थे, लेकिन आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा के तूफानी प्रदर्शन के बाद सभी को भरोसा था कि तीसरे पेसर के रूप में लंबू पेसर को जगह मिलेगी. इसकी एक वजह कृष्णा का हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खत्म हुई टेस्ट सीरीज, खासकर आखिरी टेस्ट में किया गया बेहतरीन प्रदर्शन भी था, लेकिन आखिरी में प्रसिद्ध कृष्णा का मायूस होना पड़ा और हर्षित राणा को टीम में बरकरार रखा गया. टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने राणा के करियर की शुरुआत से ही खुलतौर पर उनका समर्थन किया है. लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा ऐसा प्रदर्शन करने के बावजूद भी टीम का हिस्सा न बनने पर खासे निराश होंगे.

पर्पल कैप भी नहीं कर सकी भला!

इस साल आईपीएल में प्रसिद्ध कृष्णा ने दिखाया कि उन्होंने कितना ज्याद सुधार किया है. कड़ी मेहनत से बढ़ाई करीब 4-5 यार्ड गति से बुमराह बड़े से बड़े बल्लेबाज को बैकफुट पर धकेलते दिखाई पड़े. कृष्णा ने नियमित रूप से 140 किमी/घंटा की रफ्तार से बॉलिंग की, तो कृष्णा पर्पल कैप झटकने में सफल रहे. लंबू पेसर ने 15 मैचों में फेंके 59 ओवरों में 8.27 के इकॉनमी रन-रेट से सबसे ज्यादा 25 विकेट लिए, लेकिन इतना तूफानी प्रदर्शन भी कृष्णा को टीम में जगह नहीं दिला सका.

इंग्लैंड के खिलाफ पांचवें सबसे सफल बॉलर

पिछले दिनों इंग्लैंड के खिलाफ 2-2 से बराबर छूटी सीरीज में प्रसिद्ध कृष्णा का बहुत ही बड़ा रोल रहा था. सीरीज में प्रसिद्ध 3 टेस्ट में 14 विकेट लेकर पांचवें सबसे सफल बॉलर रहे थे. इसमें भी उन्होंने केनिंगटन ओवल में सीरीज के आखिरी और पांचवें टेस्ट में दोनों पारियों में 8 विकेट लेकर सीरीज बराबर करने में अहम रोल निभाया था. लेकिन आप दुर्भाग्य कहें या कुछ और कि यह दोहरा प्रदर्शन भी कृष्णा को टीम में जगह नहीं दिला सका.

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उपकप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, संजू सैमसन (विकेटकीपर), हर्षित राणा, रिंकू सिंह