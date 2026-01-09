विज्ञापन
विशेष लिंक

Tilak Varma: कितनी जल्दी होगी तिलक वर्मा की वापसी, टीम इंडिया हुई सावधान, प्लान-B हुआ स्ट्रॉन्ग!

तिलक वर्मा की राजकोट में सर्जरी के बाद उनके कोच रवि तेजा ने भी Cricbuzz को इंटरव्यू में बताया उनकी सर्जरी बहुत ही मामूली है और वो तीन-चार दिनों में ही ठीक होकर जल्दी ही मैदान पर लौट आएंगे.

Read Time: 4 mins
Share
Tilak Varma: कितनी जल्दी होगी तिलक वर्मा की वापसी, टीम इंडिया हुई सावधान, प्लान-B हुआ स्ट्रॉन्ग!
Tilak Varma
  • तिलक वर्मा ने एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ नाबाद सैंतालीस रन बनाकर भारत को विजेता बनाया था
  • राजकोट में पेट की समस्या के कारण तिलक वर्मा की सफल सर्जरी हुई और वे अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं
  • तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले तीन टी-20 मैचों से बाहर रहेंग
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

तिलक वर्मा एक मैच विनर खिलाड़ी हैं. सिर्फ़ साढ़े तीन महीने पहले एशिया कप के हाई वोल्टाज फ़ाइनल में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने 20 रनों के अंदर अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल और कप्तान सूर्यकुमार यादव के विकेट गंवा दिये थे. भारतीय फ़ैन्स किसी अनर्थ की आशंका से घिर गए. ऐसे में तिलक वर्मा ने 53 गेंदों पर नाबाद 69 रनों की टॉप क्लास यादगार पारी खेली और फ़ाइनल मैच को पाकिस्तान के जबड़े से ख़ींच लिया. भारत एशिया कप का चैंपियन है और तिलक वर्मा फ़ाइनल के ‘मैन ऑफ़ द मैच.'

सर्जरी के बाद शुभ संदेश!

टी-20 वर्ल्ड कप के शुरू होने से ठीक महीने भर पहले कड़ाके की सर्दी के बीच टीम इंडिया के फ़ैन्स के लिए बड़े झटके की ख़बर आई. टी-20 वर्ल्ड कप के लिए मिडिल ऑर्डर में टीम इंडिया की सबसे मज़बूत कड़ी तिलक वर्मा की सर्जरी ने भारतीय क्रिकेट की दुनिया को हिलाकर रख दिया. ये कयास लगाए जाने लगे कि उन्हें ठीक होने में तीन से चार हफ़्ते का वक्त लग सकता है, और कहीं टी-20 वर्ल्ड कप से बाहर तो नहीं?

Latest and Breaking News on NDTV

लेकिन शाम होते होते तक टीम इंडिया के रजनीकांत ने फ़ैन्स का दिल खुश कर दिया. 23 साल के बांये हाथ के इस हैदराबादी धमाकेदार बैटर ने अपनी सेल्फ़ी के साथ अपने फ़ैन्स के लिए इंस्टाग्राम पर लिखा, 'आप सबके बेइंतहा प्यार के लिए आपका शुक्रिया, और आपको जितना पता है उससे कहीं जल्दी मैदान पर वापसी करूंगा.'

तिलक वर्मा की राजकोट में सर्जरी के बाद उनके कोच रवि तेजा ने भी Cricbuzz को इंटरव्यू में बताया उनकी सर्जरी बहुत ही मामूली है और वो तीन-चार दिनों में ही ठीक होकर जल्दी ही मैदान पर लौट आएंगे.

क्या हुआ है तिलक वर्मा को-क्या है आधिकारिक जानकारी

बीसीसीआई की शाम को जारी हुई प्रेस रीलीज के मुताबिक 7 जनवरी को राजकोट के एक अस्पताल में तिलक वर्मा की पेट में शिकायत की वजह सर्जरी हुई. उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और वो शुक्रवार को यानी कल हैदराबाद लौट जाएंगे. लेकिन वो न्यूज़ीलैंड के ख़िलाफ़ होनेवाली टी-20 सीरीज़ के पहले तीन मैच से बाहर हो गए हैं. बाक़ी के दो मैचों के लिए उनके फ़िटनेस के आकलन के बाद उनकी वापसी हो सकेगी.

टीम इंडिया हो गई सावधान!

तिलक वर्मा राजकोट में विजय हज़ारे ट्रॉफ़ी में बंगाल के ख़िलाफ़ हैदराबाद के लिए मैच खेल रहे थे जब उन्हें अस्पताल जाना पड़ा. उनके वर्ल्ड कप तक लौटने को लेकर अटकलबाज़ी एक बात है, लेकिन इस घटना ने टीम इंडिया को बैकअप प्लान तैयार करने या प्लान-B के बारे में सोचने का मौक़ा दे दिया.

न्यूज़ीलैंड के खिलाफ आगामी पांच मैचों की अंतर्राष्ट्रीय टी-20 सीरीज़ 21 जनवरी से शुरू हो रही है. तिलक चौथे और पांचवें टी-20 (28 जनवरी- विशाखापत्तनम और 31 जनवरी- तिरुवनंतपुरम) मैच में वापसी भी कर सकते हैं.

लेकिन पहले तीन टी-20 (21 जनवरी- नागपुर, 23 जनवरी-रायपुर, 25 जनवरी- गुवाहाटी) मैच में भारत अब तिलक की जगह श्रेयस अय्यर, ऋतुराज गायकवाड़, रियान पराग, देवदत्त पडिक्कल या फिर एक सरप्राइज़ खिलाड़ी में से किसे मौक़ा देगा ये देखना दिलचस्प होगा. ये चयन टीम की मौजूदा सोच और टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की दिशा और तेवर का भी इशारा होगा.

तिलक इसलिए हैं ज़रूरी

तिलक वर्मा ने अगस्त 2023 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय टी-20 में कदम रखने के बाद से 40 अंततर्राष्ट्रीय मैचों में 144 के स्ट्राइक रेट और क़रीब 50 के शानदार औसत से 1,183 रन बनाए हैं. इन 40 मैचों में उनके नाम 2 सेंचुरी और 6 हाफ़ सेंचुरी भी है. पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पारंगत पारी खेलने के बाद मिडिल ऑर्डर में उनका रुतबा और बड़ा हो गया है. इसलिए टीम इंडिया को टी-20 वर्ल्ड कप में ‘विजय तिलक' की दरकार तो है, लेकिन एक मज़बूत विकल्प तैयार करने का भी इशारा मिल गया है.

टी-20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उपकप्तान), इशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और वाशिंगटन सुंदर.

यह भी पढ़ें- T20 World Cup 2026: ना हों निराश, तिलक वर्मा हुए बाहर तो ये 3 स्टार उनकी जगह लेने के लिए हैं तैयार

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Namboori Thakur Tilak Varma, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now