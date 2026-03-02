Suryakumar Yadav ने कभी उड़ाया था मजाक! अब Sanju Samson ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड तो गदगद हुए सेलेब्स

इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज का मैच 1 मार्च को हुआ, जिसमें जीत के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2026 के सेमीफाइनल में भारत ने अपनी जगह बना ली. वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से मिली, जिसकी वजह संजू सैमसन (Sanju Samson) की धुंआधार पारी रही. उन्होंने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 50 गेंदों में 97 रनों की नाबाद पारी खेली और इसी के साथ विराट कोहली को पछाड़ते हुए संजू सैमसन भारत की तरफ से टी20 वर्ल्ड कप में दूसरी सबसे बड़ी पारी खेलने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं. इसी का जश्न केवल फैंस ने ही नहीं बल्कि सेलेब्स ने भी मनाया और सोशल मीडिया के जरिए संजू सैमसन को तारीफ की. बता दें कि भारतीय टी20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने कुछ दिन पहले संजू सैमसन को टीम में लेने को लेकर उनका मजाक बनाया था.

सेलेब्स ने की संजू सैमसन की तारीफ

अजय देवगन ने संजू सैमसन की तारीफ करते हुए एक्स (पहले ट्विटर) पर लिखा, लड़के हमेशा तब अच्छा करते हैं जब सबसे ज्यादा जरूरत होती है! और क्या मैच जिताने वाली पारी थी.

The boys always deliver when it matters the most! And what a match-winning knock by @IamSanjuSamson



On to the semi finals now 🇮🇳💙 — Ajay Devgn (@ajaydevgn) March 1, 2026

साउथ सुपरस्टार मोहनलाल ने संजू सैमसन की फोटो शेयर करते हुए लिखा, संजू सैमसन को इतने शानदार फॉर्म में देखना बहुत मजेदार है! सच में एक जबरदस्त पारी, जो उनके कैरेक्टर और टैलेंट को दिखाती है. #T20WorldCup2026 सेमी-फाइनल में पहुंचने के लिए पूरी भारतीय टीम को दिल से बधाई. झंडा ऊंचा रखना!

Exhilarating to watch @IamSanjuSamson in such sublime form! A truly masterful innings that speaks volumes of his character and talent. Hearty congratulations to the entire Indian team for storming into the #T20WorldCup2026 Semi-Finals. Keep the flag flying high! 🇮🇳 pic.twitter.com/jLMYCQSOWc — Mohanlal (@Mohanlal) March 1, 2026

विवेक ओबरॉय ने भी एक्स पर संजू स्पेशल फोटो शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, स्टेडियम नीले रंग से धुंधला है, और संजू सैमसन तूफान के बीच में है! प्रेशर में भी कमाल! और सूर्यकुमार यादव आज पूरा देश आपके साथ सैमसन के जबरदस्त टैलेंट के आगे सिर झुका रहा है!

मानने वाले, जश्न मनाएं. शक करने वाले, बैठ जाएं. सेमीफ़ाइनल, आ रहे हैं!

The stadium is a blur of blue, and @IamSanjuSamson is in the centre of the storm! Pure grace under pressure! And @surya_14kumar, the nation bows down to the insane talent of Samson along with you today!

Believers, celebrate. Doubters, take a seat. Semis, here we come! 🇮🇳🏏🔥 https://t.co/AmR4rW2UFM — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) March 1, 2026

लोगों ने भी दिया रिएक्शन

सूर्यकुमार यादव को आज बिना नुकसान के ज्ञान लेना चाहिए कि अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें।किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नहीं तो कर्मा तुरंत आईना दिख देगा।



अभी इसी कप में संजू सैमसन के शामिल करने के सवाल तक का मजाक उड़ा रहे थे,आज सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके कारण सेमी फ़ाइनल में है! pic.twitter.com/IMLadJYjKn — Narendra Nath Mishra (@iamnarendranath) March 1, 2026

एक एक्स यूजर ने सूर्य कुमार यादव का पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा, सूर्यकुमार यादव को आज बिना नुकसान के ज्ञान लेना चाहिए कि अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस से बचें. किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए. नहीं तो कर्मा तुरंत आईना दिख देगा. अभी इसी कप में संजू सैमसन के शामिल करने के सवाल तक का मजाक उड़ा रहे थे,आज सिर्फ़ और सिर्फ़ उनके कारण सेमी फ़ाइनल में है! हालांकि इंडिया वर्सेज वेस्ट इंडीज के बाद सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन के आगे सिर झुकाया.



विराट कोहली का संजू सैमसन ने तोड़ा रिकॉर्ड

विराट कोहली ने टी20 वर्ल्ड कप 2016 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेज करते हुए 82 रनों की दमदार पारी का रिकॉर्ड तोड़ दिया.जबकि टी20 विश्व कप 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ भी विराट ने नाबाद 82 रन बनाए थे. सैमसन ने अपनी तूफानी पारी में 12 चौके और 4 छक्के लगाए. वहीं अब सेमीफाइनल मुकाबले में टीम इंडिया की भिड़ंत 5 मार्च को इंग्लैंड के साथ होगी.

