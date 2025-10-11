विज्ञापन
रणजी ट्रॉफी में केरल टीम में संजू सैमसन की वापसी, अजहर बने कप्तान

Ranji Trophy: Mohammed Azharuddeen to lead Kerala: मोहम्मद अजहरुद्दीन को सचिन बेबी की जगह टीम की कमान सौंपी गई है.  बेबी की कप्तानी में केरल की टीम पहली बार पिछले सीजन फाइनल तक पहुंची थी.

Kerala Ranji Trophy 2025
  • केरल रणजी ट्रॉफी टीम की घोषणा में मोहम्मद अजहरुद्दीन को कप्तान और बी. अपराजित को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है
  • संजू सैमसन एक वर्ष बाद लाल गेंद वाली टीम में लौटे हैं और आगामी मैचों में खेलेंगे
  • तेज गेंदबाज बासिल थम्पी चोट के कारण बाहर हैं, उनकी जगह एम.डी. निधिश और एन.पी. बासिल नेतृत्व करेंगे
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Kerala Ranji Trophy 2025: भारतीय घरेलू क्रिकेट की सबसे प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है.  इस टूर्नामेंट के लिए टीमों का ऐलान हो रहा है.  मोहम्मद अजहरुद्दीन की कप्तानी में केरल टीम की घोषणा कर दी गई है.  विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन की टीम में वापसी हुई है। केरल क्रिकेट संघ (केसीए) ने शुक्रवार को 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की.  मोहम्मद अजहरुद्दीन को सचिन बेबी की जगह टीम की कमान सौंपी गई है.  बेबी की कप्तानी में केरल की टीम पहली बार पिछले सीजन फाइनल तक पहुंची थी. इस सीजन में केरल से जुड़े बल्लेबाज बी. अपराजित को उप-कप्तान नियुक्त किया गया है, जिससे टीम में एक नया नेतृत्व संयोजन तैयार हुआ है. संजू सैमसन को एक साल बाद लाल गेंद वाली टीम में शामिल किया गया है। सैमसन आखिरी बार अक्टूबर 2024 में कर्नाटक के खिलाफ प्रथम श्रेणी मैच में खेले थे.

आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारत की टी20 टीम में चुने जाने के बाद, इस विकेटकीपर-बल्लेबाज के टूर्नामेंट के अगले तीन राउंड से बाहर रहने की उम्मीद है। लेकिन, जिस भी मैच में वह प्लेइंग इलेवन का हिस्सा होंगे, केरल की बल्लेबाजी मजबूत होगी. बासिल थम्पी चोट के कारण टीम से बाहर हो गए हैं. उनकी अनुपस्थिति में तेज गेंदबाजी आक्रमण का नेतृत्व एम.डी. निधिश और एन.पी. बासिल करेंगे, जबकि एडहेन एप्पल टॉम और अहमद इमरान टीम में गहराई लाएंगे.

चयनकर्ताओं ने युवा ऑलराउंडर अभिषेक पी. नायर को पहली बार सीनियर टीम में शामिल किया है. 22 वर्षीय बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज और दाएं हाथ के मध्यम तेज गेंदबाज ने प्रशिक्षण शिविर के दौरान अपनी प्रतिभा से मुख्य कोच अमय खुरसिया को प्रभावित किया था. पांडिचेरी के पूर्व खिलाड़ी अंकित शर्मा भी इस सीजन टीम का हिस्सा हैं.

केरल को एलीट ग्रुप बी में कर्नाटक, पंजाब, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, चंडीगढ़ और गोवा के साथ रखा गया है.

केरल टीम

मोहम्मद अजहरुद्दीन (कप्तान), बी. अपराजित (उप-कप्तान), संजू सैमसन, रोहन एस. कुन्नुममल, वत्सल गोविंद, अक्षय चंद्रन, सचिन बेबी, सलमान निजार, अंकित शर्मा, एम.डी. निधिश, एन.पी. बेसिल, एडहेन एप्पल टॉम, अहमद इमरान, शॉन रोजर और अभिषेक पी. नायर.

Sanju Viswanath Samson, Mohammed Azharuddeen, Cricket
