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'सभी को AC रूम चाहिए...,' वर्ल्ड कप 2027 से पहले कपिल देव ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी

भारतीय खेल जगत के दिग्गज कपिल देव से जब टीम इंडिया की गेंदबाजी यूनिट और अगले वर्ल्ड कप से पहले इसे मजबूत करने की जरूरत के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि, हर कोई बल्लेबाज बनना चाहता है, लेकिन गेंदबाजी कोई नहीं करना चाहता है.

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'सभी को AC रूम चाहिए...,' वर्ल्ड कप 2027 से पहले कपिल देव ने बताई टीम इंडिया की सबसे बड़ी कमजोरी
कपिल देव
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भारत के पूर्व कप्तान कपिल देव ने शुक्रवार को कहा कि 2027 वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारत की गेंदबाजी को मजबूत करने की जिम्मेदारी चयनकर्ताओं और खिलाड़ियों की है. उन्होंने यह भी कहा कि आजकल के युवा गेंदबाजी के बजाय बल्लेबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं.

जब उनसे भारत की गेंदबाजी यूनिट और अगले वर्ल्ड कप से पहले इसे मजबूत करने की जरूरत के बारे में पूछा गया, तो कपिल ने कहा, 'कोई क्या कर सकता है? हर कोई बल्लेबाज बनना चाहता है. क्रिकेट में कहा जाता है कि बल्लेबाज एक 'अधिकारी' (ऑफिसर) होता है, जबकि गेंदबाज एक 'मजदूर' (वर्कर) होता है. अब आप ही बताइए, क्या किया जा सकता है? हर कोई एयर-कंडीशन्ड कमरे में काम करना चाहता है.'

दरअसल, भारत के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक, कपिल देव ने 1983 में देश को उसका पहला क्रिकेट विश्व कप जिताया था. उन्होंने 131 टेस्ट और 225 वनडे मैच खेले, जिनमें क्रमशः 5,248 और 3,783 रन बनाए, साथ ही टेस्ट में 434 और वनडे में 253 विकेट लिए.

वे इकलौते ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 5,000 से ज्यादा रन बनाए हैं और 400 से ज्यादा विकेट लिए हैं. यह रिकॉर्ड एक बल्लेबाज और गेंदबाज के तौर पर उनके प्रभाव को दर्शाता है. उनके करियर में 1983 वर्ल्ड कप के दौरान जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई वह यादगार नाबाद 175 रनों की पारी भी शामिल है, जिसने भारत को 17/5 की नाजुक स्थिति से उबारा और एक ऐतिहासिक जीत दिलाई.

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