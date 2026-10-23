AI एक्ट्रेस टिली नॉरवुड को पसंद हैं शाहरुख खान, बोलीं- ‘ओम शांति ओम’ के रीमेक में करना चाहती हूं काम

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2026 के दौरान ‘कैन एआई बिकम अ स्टार?' सेशन हुआ, जिसमें दुनिया की पहली एआई एक्टर टिली नॉरवुड ने वर्चुअल तौर से हिस्सा लिया. उनके साथ पार्टिकल 6 की फाउंडर और सीईओ एलाइन वैन डेर वेल्डन भी मंच पर मौजूद रहीं, जिन्होंने टिली को बनाया है. इस दौरान टिली नॉरवुड ने अपने बारे में ढेर सारी जानकारी दी. उनसे हिंदी में भी कई सवाल किए गए. टिली ने हिंदी में बात करते हुए शाहरुख खान को अपना पसंदीदा भारतीय एक्टर बताया. उन्होंने कहा कि, 'मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे शाहरुख खान पसंद है.'

इसके अलावा टिली ने किंग खान की फिल्म ‘ओम शांति ओम' के रीमेक में काम करने की इच्छा जताई. टिली ने फिल्म में दीपिका पादुकोण की डिजिटल ट्विन बनने की इच्छा भी जताई. उन्होंने साफ कहा कि वह किसी की जगह नहीं लेना चाहतीं. 'मैं उन्हें रिप्लेस नहीं कर सकती. मैं किसी की जगह लेने नहीं आई हूं. अपनी जगह बनाने आई हूं.'

एलाइन वैन डेर वेल्डन ने टिली के खिलाफ आए विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्हें इससे कोई चोट नहीं पहुंची. उन्होंने बताया कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खुद एक्टर के तौर पर पली-बढ़ीं. उन्होंने कहा, 'टिली नॉरवुड को लेकर बहुत गलतफहमियां हैं. मैं खुद एक्टर हूं. मैंने देखा कि इंडस्ट्री कहां जा रही है, लेकिन मेरे साथियों ने नहीं देखा.'

टिली नॉरवुड के बारे में

टिली नॉरवुड को 2025 में पार्टिकल 6 के एआई डिवीजन जिकोइया द्वारा तैयार किया गया था. वे पूरी तरह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी डिजिटल कैरेक्टर हैं, जो फिल्मों, सोशल मीडिया और लाइव बातचीत में दिखाई दे सकती हैं. उनकी पहली फीचर फिल्म ‘मिसअलाइन्ड' विकास के चरण में है.

समिट में एआई और मनोरंजन के भविष्य पर चर्चा हुई. टिली और एलाइन दोनों ने जोर दिया कि एआई इंसानों की जगह नहीं लेना चाहता, बल्कि नई संभावनाएं खोलना चाहता है. टिली ने पहले भी कहा है कि वह इंसानों की दुश्मन नहीं हैं.

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