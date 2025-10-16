विज्ञापन
विशेष लिंक

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में कपिल देव: भारत के 1983 विश्व कप विजेता कप्तान के बारे में सब कुछ

Kapil Dev on NDTV World Summit 2025: कपिल भारत में एक खेल और व्यवसाय के रूप में गोल्फ के तेजी से विकास और संभावनाओं की खोज के लिए सत्र "एनडीटीवी प्रोएएम एंड द बिजनेस ऑफ गोल्फ" का हिस्सा होंगे.

Read Time: 3 mins
Share
एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में कपिल देव: भारत के 1983 विश्व कप विजेता कप्तान के बारे में सब कुछ
Kapil Dev: एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 में कपिल देव
  • कपिल देव ने 1978 में भारत के लिए क्रिकेट में पदार्पण किया और 131 टेस्ट तथा 225 एकदिवसीय मैच खेले.
  • उन्होंने 1983 विश्व कप में भारत को पहली बार खिताब दिलाया और टेस्ट क्रिकेट में 434 विकेट लिए थे.
  • एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 नई दिल्ली में 17 से 18 अक्टूबर तक आयोजित होगा जिसमें कपिल देव मुख्य मंच पर होंगे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

भारत के 1983 क्रिकेट विश्व कप विजेता कप्तान और प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के वर्तमान अध्यक्ष कपिल देव एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025 के दूसरे दिन मुख्य मंच पर होंगे. भारतीय खेलों की सबसे प्रतिष्ठित हस्तियों में से एक कपिल, भारत में गोल्फ के विकास पर चर्चा करेंगे. कपिल भारत में एक खेल और व्यवसाय के रूप में गोल्फ के तेजी से विकास और संभावनाओं की खोज के लिए सत्र "एनडीटीवी प्रोएएम एंड द बिजनेस ऑफ गोल्फ" का हिस्सा होंगे.

कपिल देव: प्रारंभिक जीवन

6 जनवरी, 1959 को चंडीगढ़ में जन्मे कपिल देव हरियाणा के लिए खेलते हुए भारतीय घरेलू क्रिकेट में शीर्ष पर पहुंचे. कपिल के प्रदर्शन ने भारतीय क्रिकेट के संबंध में उनके अंदर एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ प्रतिभा को उजागर किया - एक तेज़ गेंदबाज़ी, पावरहिटिंग ऑलराउंडर. उन्होंने 1978 में भारत के लिए डेब्यू किया.

कपिल देव का खेल करियर

कपिल देव को क्रिकेट इतिहास के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है. उन्होंने 1983 में अपनी कप्तानी में भारत को पहला क्रिकेट विश्व कप खिताब दिलाया. भारतीय टीम के 1983 वर्ल्ड कप जीतने के बाद देश में क्रिकेट के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ. भारत के लिए, कपिल ने 131 टेस्ट और 225 एकदिवसीय मैचों में 9,000 से अधिक रन बनाए और सभी प्रारूपों में 800 के करीब विकेट लिए.

कैरियर और पीजीटीआई का हिस्सा

कपिल देव को जून 2024 में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया (पीजीटीआई) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया था, वे पहले बोर्ड के सदस्य और उपाध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके थे. एक उत्सुक गोल्फ खिलाड़ी, उन्होंने आकर्षक कपिल देव-ग्रांट थॉर्नटन आमंत्रण टूर्नामेंट की शुरुआत की.

उपलब्धियां

भारत के लिए कपिल देव की सबसे बड़ी उपलब्धि तब आई जब उन्होंने 1983 में टीम इंडिया को पहला विश्व कप दिलाया. अपने संन्यास के समय, कपिल ने टेस्ट क्रिकेट में 434 के साथ किसी भी खिलाड़ी के सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया था. 1983 विश्व कप के दौरान, कपिल ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 175* रन बनाए, जो उस समय वनडे मैच में किसी बल्लेबाज का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत स्कोर था.

एनडीटीवी वर्ल्ड समिट

17-18 अक्टूबर को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला एनडीटीवी वर्ल्ड समिट 2025, राजनीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और व्यवसाय के वैश्विक नेताओं, नवप्रवर्तकों और विचारकों का एक प्रमुख जमावड़ा है. शिखर सम्मेलन अगले दशक को आकार देने वाली चुनौतियों और अवसरों को संबोधित करते हुए जोखिम, समाधान और नवीनीकरण के विषय पर चर्चा करेगा. यह नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
NDTVWorldSummit2025News, Ramlal Nikhanj Kapil Dev, India, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com