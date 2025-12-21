Asia Cup Under 19 Final IND vs PAK: समीर मिन्हास का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 36 सालों के इतिहास में एशिया कप अंडर-19 फाइनल में कर दिया ये बड़ा कारनामा

Sameer Minhas World Record in Under 19 Asia Cup Final: साल 2025 के अंडर-19 एशिया कप फाइनल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान के समीर मिन्हास ने शतक की मदद से 113 गेंद में कुल 172 रन बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. अब वो एशिया कप अंडर 19 के फाइनल मुकाबले में सबसे बड़ा स्कोर बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. इससे पहले मिन्हास ने एशिया कप अंडर 19 इतिहास में वैभव सूर्यवंशी के बाद दूसरा सबसे तेज शतक लगाकर इतिहास रचा. मिन्हास ने मात्र 71 गेंदों में शतक जड़ा.

इससे पहले साल 2012 के एशिया कप U19 के फाइनल में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मुकाबले में पाकिस्तान के समी असलम ने 134 रनों की शानदार पारी खेली थी जो अबतक फाइनल में किसी बल्लेबाज के द्वारा सबसे बड़ा स्कोर था.

इससे पहले समीर मिन्हास ने एशिया कप अंडर 19 इतिहास में वैभव सूर्यवंशी के बाद दूसरा सबसे तेज शतक लगाकर इतिहास रच दिया है. मिन्हास ने एशिया कप अंडर 19 के फाइनल में भारत के खिलाफ धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 71 गेंदों में शतक जड़ दिया. इस लिस्ट में सबसे ऊपर टीम इंडिया के स्टार ओपनर वैभव सूर्यवंशी हैं जिन्होंने 56 गेंदों में शतक जड़ा था.

एशिया कप अंडर 19 में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

वैभव सूर्यवंशी - 56 गेंद

समीर मिन्हास - 71 गेंद

अभिज्ञान कुंडू - 80 गेंद

फैसल शिनोजादा - 91 गेंद

अहमद हुसैन - 102 गेंद